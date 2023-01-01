Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
Сьогодні, 23:19
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.
Відповідний указ №771/2023 оприлюднений на сайті Глави держави, передає Укрінформ.
Так, зі складу Ставки було виведено колишнього очільника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя. Натомість до складу було введено міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру в заволодінні 62 млн грн голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, його заступнику та іншим службовим особам.
У понеділок, 20 листопада, представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабінет Міністрів звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника.
22 листопада ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора і застосував до Щиголя запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн.
Під час обшуку у колишнього голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя правоохоронці знайшли у телефоні криптогаманець, на якому зберігається криптовалюта на 1,2 млн доларів.
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Відповідний указ №771/2023 оприлюднений на сайті Глави держави, передає Укрінформ.
Так, зі складу Ставки було виведено колишнього очільника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя. Натомість до складу було введено міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру в заволодінні 62 млн грн голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, його заступнику та іншим службовим особам.
У понеділок, 20 листопада, представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабінет Міністрів звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника.
22 листопада ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора і застосував до Щиголя запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн.
Під час обшуку у колишнього голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя правоохоронці знайшли у телефоні криптогаманець, на якому зберігається криптовалюта на 1,2 млн доларів.
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