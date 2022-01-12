Стало відомо, скільки тисяч людей скористалися послугами Центру управління відходами "Чистий Луцьк"

За рік роботи Центру управління відходами "Чистий Луцьк" його послугами скористалися понад 5 тисяч людей.Як розповів Суспільному його керівник, основна ціль центру – зменшення навантаження на полігон твердих побутових відходів та зміна екосвідомості волинян.Також ще однією із цілей був збір небезпечних речовин: батарейок, акумуляторів, різного роду ртутьвмісних термометрів та ламп, додав він."Чистий Луцьк" – перший майданчик для сортування, який приймає понад 14 видів відходів, частина з них йде на повторну переробку, частина – на правильну утилізацію. Центр управління відходами працює за принципом самообслуговування, жителі громади привозять сюди уже відсортовані та чисті побутові відходи.За рік роботи тут зібрали:- Скло — 9 190 кг;- Папір — 2 800 кг;- ПЕТ-пляшка — 1 080 кг;- Метал — 1 675 кг;- Стрейч плівка — 265 кг;- Пінопласт — 310 кг;- ТЕТРА ПАК — 350 кг;- Органіка — близько 10 м. куб;- Пластик другої та п'ятої фракції — 95 кг;Зібрали від населення на правильну утилізацію:- Батарейки та акумулятори — 1200 кг;- Ртутьвмісні лампи та термометри — 1520 шт.;На території центру управління відходами "Чистий Луцьк" провели понад півтори тисячі екскурсій для школярів та громадський організацій, каже керівник Сергій Михалевич.Також на території центру, за рік його існування з’явився власний музей старих побутових приладів.Приймають у центрі також вживаний одяг та речі для повторного використання, розповідає Сергій Михалевич, їх передають потребуючим людям. Працює "Чистий Луцьк" щодня, без вихідних з 07:00 ранку до 20:00 вечора.