У ЦНАПі в Луцьку запровадили нові послуги

У Центрі надання адміністративних послуг у Луцьку запровадили п'ять нових послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.Як повідомили на сторінці ЦНАПу, тепер прийматимуть документи для:- повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану: народження, шлюбу, смерті (дублікатів);- державної реєстрації розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя;- надання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;- державної реєстрації зміни імені;- внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.Також у центрі надання адмінпослуг нагадали, що у приміщенні на Лесі Українки, 35 можна реєструвати місце проживання, отримати чи змінити паспортні документи чи оформити соцдопомогу.