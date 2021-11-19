У ЦНАПі в Луцьку запровадили нові послуги
Сьогодні, 21:15
У Центрі надання адміністративних послуг у Луцьку запровадили п'ять нових послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.
Як повідомили на сторінці ЦНАПу, тепер прийматимуть документи для:
- повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану: народження, шлюбу, смерті (дублікатів);
- державної реєстрації розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя;
- надання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
- державної реєстрації зміни імені;
- внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.
Також у центрі надання адмінпослуг нагадали, що у приміщенні на Лесі Українки, 35 можна реєструвати місце проживання, отримати чи змінити паспортні документи чи оформити соцдопомогу.
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Як повідомили на сторінці ЦНАПу, тепер прийматимуть документи для:
- повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану: народження, шлюбу, смерті (дублікатів);
- державної реєстрації розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя;
- надання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
- державної реєстрації зміни імені;
- внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.
Також у центрі надання адмінпослуг нагадали, що у приміщенні на Лесі Українки, 35 можна реєструвати місце проживання, отримати чи змінити паспортні документи чи оформити соцдопомогу.
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