«Відкати» на тендерах: як прокоментували керівники медичних закладів звинувачення





Зокрема, йдеться про КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», КП «Волинське обласне патологоанатомічне бюро», КП «Турійська лікарня планового лікування», КНП «Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги», КП «Шацька лікарня», КП «Любешівська багатопрофільна лікарня».



Журналісти телеканалу



Директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль зазначив, що 21 листопада був арештований медичний директор Анатолій Каленюк.



«Там згадується директор КП «ВОЦЕМДМК», тобто я – це брехня. Вчора, 21 листопада, були такі слідчі дії. Був арештований медичний директор Анатолій Каленюк. Він тими тендерами займався», – повідомив Володимир Шмаль.



Окрім того, журналісти зв'язались із керівництвом КП «Волинське обласне патологоанатомічне бюро». Згідно з відкритими даними, директор цього комунального підприємства – Віталій Бринчук.



У приймальні повідомили, що передають слухавку саме директору.Відповідно до цього журналісти дійшли до висновку, що спілкуються з очільником КП.



«Дочекайтеся офіційної інформації, і після того будуть якісь коментарі. На даному етапі не знаю, що відповісти», – зазначив він.



Під час повторної спроби зв'язатися для уточнення інформації, там запевнили, що керівник з 21 листопада перебуває на курсах у Львові.



Були спроби зв'язатися з керівництвом лікарень у Любешові, Рожищі, Шацьку та Турійську.



Очільниця медзакладу Рожища, як запевнили журналістів телеканалу, з 22 листопада перебуває у відрядженні. Інші ж медустанови або не брали слухавки, або запевняли, що про затримання чи обшуки нічого не знають.



Затримання кількох керівників волинських медзакладів підтвердили у Департаменті стратегічних розслідувань національної поліції України.



«Я поки можу вам підтвердили, що дійсно провели затримання керівників декількох медичних закладів, які організували схему «відкату». Трошки пізніше ми надамо всю офіційну інформацію з відео, фотографіями і коментарем», – наголосила речниця Департаменту стратегічних розслідувань національної поліції України Наталія Калиновська.



Ймовірно причетними до цієї схеми із тендерами можуть бути відносно «молода» компанія – ТОВ «Медсервіс Луцьк», яка спеціалізується на виготовленні виробів медичного призначення. Родом вона із Рівного, на Волині – відносно недавно, і зареєстрована за адресою – м.Ківерці вул. Шевченка, 20.



Ця компанія вигравала у тендерах на закупівлю різного медобладнання у лікарнях, що фігурують у розслідуванні правоохоронців.



Вона продала лікарням такі обладнання:



- монітор пацієнта;

- автоматичний гематологічний аналізатор;

- устаткування для операційних блоків;

- ультрафіолетові лампи;

- кисневий концентратор та інше.



Журналісти також намагалися зв'язатися із керівником компанії Максимом Кириловичем для роз'яснення цієї ситуації, однак телефон – вимкнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівництво шести волинських медзакладів викрили на корупції. Вони, ймовірно, заробляли гроші на хабарях за допомогу у проведенні тендерів на закупівлю медичного обладнання.Зокрема, йдеться про КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», КП «Волинське обласне патологоанатомічне бюро», КП «Турійська лікарня планового лікування», КНП «Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги», КП «Шацька лікарня», КП «Любешівська багатопрофільна лікарня».Журналісти телеканалу «Конкурент TV» зателефонували у медзаклади, аби дізнатися, які особи фігурують у цих справах.Директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»зазначив, що 21 листопада був арештований медичний директор«Там згадується директор КП «ВОЦЕМДМК», тобто я – це брехня. Вчора, 21 листопада, були такі слідчі дії. Був арештований медичний директор Анатолій Каленюк. Він тими тендерами займався», – повідомив Володимир Шмаль.Окрім того, журналісти зв'язались із керівництвом КП «Волинське обласне патологоанатомічне бюро». Згідно з відкритими даними, директор цього комунального підприємства –У приймальні повідомили, що передають слухавку саме директору.Відповідно до цього журналісти дійшли до висновку, що спілкуються з очільником КП.«Дочекайтеся офіційної інформації, і після того будуть якісь коментарі. На даному етапі не знаю, що відповісти», – зазначив він.Під час повторної спроби зв'язатися для уточнення інформації, там запевнили, що керівник з 21 листопада перебуває на курсах у Львові.Були спроби зв'язатися з керівництвом лікарень у Любешові, Рожищі, Шацьку та Турійську.Очільниця медзакладу Рожища, як запевнили журналістів телеканалу, з 22 листопада перебуває у відрядженні. Інші ж медустанови або не брали слухавки, або запевняли, що про затримання чи обшуки нічого не знають.Затримання кількох керівників волинських медзакладів підтвердили у Департаменті стратегічних розслідувань національної поліції України.«Я поки можу вам підтвердили, що дійсно провели затримання керівників декількох медичних закладів, які організували схему «відкату». Трошки пізніше ми надамо всю офіційну інформацію з відео, фотографіями і коментарем», – наголосила речниця Департаменту стратегічних розслідувань національної поліції УкраїниЙмовірно причетними до цієї схеми із тендерами можуть бути відносно «молода» компанія – ТОВ «Медсервіс Луцьк», яка спеціалізується на виготовленні виробів медичного призначення. Родом вона із Рівного, на Волині – відносно недавно, і зареєстрована за адресою – м.Ківерці вул. Шевченка, 20.Ця компанія вигравала у тендерах на закупівлю різного медобладнання у лікарнях, що фігурують у розслідуванні правоохоронців.Вона продала лікарням такі обладнання:- монітор пацієнта;- автоматичний гематологічний аналізатор;- устаткування для операційних блоків;- ультрафіолетові лампи;- кисневий концентратор та інше.Журналісти також намагалися зв'язатися із керівником компаніїдля роз'яснення цієї ситуації, однак телефон – вимкнений.

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