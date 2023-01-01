Час журавлини: на Волині лісівники завершують ягідний сезон
Сьогодні, 19:21
Переробкою журавлини волинські лісівники практично закривають цьогорічний ягідний сезон.
Про це повідомляє у фейсбуці Поліський лісовий офіс.
Навіть у морозну пору журавлина ще придатна для збору. Проте найкращий період для цього - вересень-листопад.
Головним виробником продукції з журавлини є консервний цех філії «Маневицьке лісове господарство» ДП «Ліси України».
Саме на Маневиччині зосереджені головні запаси ягоди, адже ареал її зростання - сирі хвойні ліси, заболочені низини, старі торфовища.
На території державного лісового фонду філії «Маневицьке лісове господарство» ягідники розміщені нерівномірно у Ново-Червищанському, Карасинському, Галузійському лісництвах.
Ліміт на ягоду становить 100 тонн, а збирають її в середньому 200 кг журавлини.
Журавлину можна збирати два або навіть три рази на рік.
Вересень – перший та основний сезон збору. У цей час ягода до кінця ще не дозріла, вона тверда і пружна, має яскраве забарвлення.
Листопад – другий сезон збору ягоди. Пізно восени, після перших морозів ягода повністю дозріває, стає навіть більш корисною та смачною, хоча і зберігає свою оригінальну кислинку.
Третім сезоном збору журавлини є рання весна. Саме в цей час ягода вважається остаточно дозрілою. Ягоди ще можна знайти із-під снігу, хоча вони втратили значну частину запасів вітаміну С. Проте є в перевага - вони стали солодкими. Термін зберігання такої журавлини значно менший та поступається тим плодам, які зібрані восени. Відмінність цих ягід – це здатність зимувати на рослині, морозами ягода не пошкоджуються.
Не менше можна розповісти і про корисні властивості ягоди.
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Про це повідомляє у фейсбуці Поліський лісовий офіс.
Навіть у морозну пору журавлина ще придатна для збору. Проте найкращий період для цього - вересень-листопад.
Головним виробником продукції з журавлини є консервний цех філії «Маневицьке лісове господарство» ДП «Ліси України».
Саме на Маневиччині зосереджені головні запаси ягоди, адже ареал її зростання - сирі хвойні ліси, заболочені низини, старі торфовища.
На території державного лісового фонду філії «Маневицьке лісове господарство» ягідники розміщені нерівномірно у Ново-Червищанському, Карасинському, Галузійському лісництвах.
Ліміт на ягоду становить 100 тонн, а збирають її в середньому 200 кг журавлини.
Журавлину можна збирати два або навіть три рази на рік.
Вересень – перший та основний сезон збору. У цей час ягода до кінця ще не дозріла, вона тверда і пружна, має яскраве забарвлення.
Листопад – другий сезон збору ягоди. Пізно восени, після перших морозів ягода повністю дозріває, стає навіть більш корисною та смачною, хоча і зберігає свою оригінальну кислинку.
Третім сезоном збору журавлини є рання весна. Саме в цей час ягода вважається остаточно дозрілою. Ягоди ще можна знайти із-під снігу, хоча вони втратили значну частину запасів вітаміну С. Проте є в перевага - вони стали солодкими. Термін зберігання такої журавлини значно менший та поступається тим плодам, які зібрані восени. Відмінність цих ягід – це здатність зимувати на рослині, морозами ягода не пошкоджуються.
Не менше можна розповісти і про корисні властивості ягоди.
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