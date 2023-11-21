Лучанка збирає гроші для ЗСУ з допомогою поезії

Лучанка збирає гроші для ЗСУ з допомогою поезії
Поетеса та співачка із Луцька Тетяна Власова власною творчістю збирає кошти на потреби Збройних сил України.

Про це повідомляє ГІТ.

Тетяна Власова пише вірші з часів Майдану, відтоді має свою аудиторію. Утім, з початку повномасштабного вторгнення ця аудиторія зросла в рази.

Авторка дуже просто ставиться до творчості та не змушує себе писати вірші.

«Я ніколи не змушую себе писати, це зазвичай дуже природний процес і не шукаю натхнення, бо це дивно шукати його у війні. В цьому плані я ледача, якщо мені не пишеться, то краще не буду сідати за вірші, а дочекаюсь того моменту, коли напишеться щось вартісне.», – запевняє поетеса.

Краще писатиму менше, – розповіла пані Тетяна, – але це буде більш чесно.

Письменниця також завдяки своїй творчості активно допомагає ЗСУ. Всі її виступи зараз благодійні.

«Це той момент, коли ти можеш приносити фінансову користь, окрім того, що донатиш власні кошти, а також залучаєш та акумулюєш кошти поціновувачів поезії», – додала жінка.


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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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