Сповістили про загибель снайпера з Волині Василя Струцюка

Сповістили про загибель снайпера з Волині Василя Струцюка
Сумна новина надійшла на Волинь – загинув воїн із села Підгайці Василь Струцюк.

Про це повідомляє Підгайцівська громада у фейсбуці.

Життя командира відділення снайперів взводу снайперів обірвалося 21 листопада 2023 року

«Герой мужньо боронив Батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога від грудня 2022 року. Кращі сини України йдуть у Небесне військо. Гіркий смуток війни чорним крилом огорнув ще одну українську родину і всіх нас через втрату земляка. Підгайцівська громада висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Схиляємо голови у глибокій скорботі», - йдеться у повідомленні.

Про час і місце зустрічі полеглого, його поховання обіцяють повідомити згодом.

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Теги: загиблі, війна
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