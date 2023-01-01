Сповістили про загибель снайпера з Волині Василя Струцюка

Сумна новина надійшла на Волинь – загинув воїн із села ПідгайціПро це повідомляє Підгайцівська громада у фейсбуці.Життя командира відділення снайперів взводу снайперів обірвалося 21 листопада 2023 року«Герой мужньо боронив Батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога від грудня 2022 року. Кращі сини України йдуть у Небесне військо. Гіркий смуток війни чорним крилом огорнув ще одну українську родину і всіх нас через втрату земляка. Підгайцівська громада висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Схиляємо голови у глибокій скорботі», - йдеться у повідомленні.Про час і місце зустрічі полеглого, його поховання обіцяють повідомити згодом.