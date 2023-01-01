Тривалість повітряних тривог через злети МіГ-31 не зміниться

Схему оповіщення про зліт ворожих МіГ-31К не змінюватимуть, а, відповідно, не зміниться і тривалість повітряних тривог.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Речник Повітряних сил Збройних сил Українипояснив, що у військових не завжди є інформація — чи це бойовий виліт, чи тренувальний. Тому й надалі тривоги вмикатимуть щоразу.Раніше президентдоручив Міноборони, Генштабу та Кабміну розробити рішення, щоб вильоти російських носіїв «Кинджалів» МіГ-31К не паралізували країну на години.