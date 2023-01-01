Тривалість повітряних тривог через злети МіГ-31 не зміниться
Сьогодні, 19:04
Схему оповіщення про зліт ворожих МіГ-31К не змінюватимуть, а, відповідно, не зміниться і тривалість повітряних тривог.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, що у військових не завжди є інформація — чи це бойовий виліт, чи тренувальний. Тому й надалі тривоги вмикатимуть щоразу.
Раніше президент Володимир Зеленський доручив Міноборони, Генштабу та Кабміну розробити рішення, щоб вильоти російських носіїв «Кинджалів» МіГ-31К не паралізували країну на години.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, що у військових не завжди є інформація — чи це бойовий виліт, чи тренувальний. Тому й надалі тривоги вмикатимуть щоразу.
Раніше президент Володимир Зеленський доручив Міноборони, Генштабу та Кабміну розробити рішення, щоб вильоти російських носіїв «Кинджалів» МіГ-31К не паралізували країну на години.
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