Тривалість повітряних тривог через злети МіГ-31 не зміниться

Тривалість повітряних тривог через злети МіГ-31 не зміниться
Схему оповіщення про зліт ворожих МіГ-31К не змінюватимуть, а, відповідно, не зміниться і тривалість повітряних тривог.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, що у військових не завжди є інформація — чи це бойовий виліт, чи тренувальний. Тому й надалі тривоги вмикатимуть щоразу.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив Міноборони, Генштабу та Кабміну розробити рішення, щоб вильоти російських носіїв «Кинджалів» МіГ-31К не паралізували країну на години.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 листопада
Сьогодні, 20:00
Час журавлини: на Волині лісівники завершують ягідний сезон
Сьогодні, 19:21
Тривалість повітряних тривог через злети МіГ-31 не зміниться
Сьогодні, 19:04
Лучанка збирає гроші для ЗСУ з допомогою поезії
Сьогодні, 18:40
Мешканці лівобережжя Херсонщини зустрічають ЗСУ: щемливе відео
Сьогодні, 18:23
Схожі новини
Мешканці лівобережжя Херсонщини зустрічають ЗСУ: щемливе відео Мешканці лівобережжя Херсонщини зустрічають ЗСУ: щемливе відео
Сьогодні, 18:23
ЗСУ знищили десятки окупантів під час нагородження ЗСУ знищили десятки окупантів під час нагородження
21 листопад, 18:30
Куди звертатися волинянам, якщо втрачено зв’язок із військовим Куди звертатися волинянам, якщо втрачено зв’язок із військовим
20 листопад, 14:27
Щоб не паралізували країну одним вильотом: військові займуться МіГ-31 Щоб не паралізували країну одним вильотом: військові займуться МіГ-31
17 листопад, 18:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Час журавлини: на Волині лісівники завершують ягідний сезон
Сьогодні, 19:21
 0
Тривалість повітряних тривог через злети МіГ-31 не зміниться
Сьогодні, 19:04
 0
Лучанка збирає гроші для ЗСУ з допомогою поезії
Сьогодні, 18:40
 0
Мешканці лівобережжя Херсонщини зустрічають ЗСУ: щемливе відео
Сьогодні, 18:23
 0
Медіа
відео
1/8