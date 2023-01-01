Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень помірний сніг, мокрий сніг з переходом в дощ. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура в Луцьку вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° тепла.

По області вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° тепла.


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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