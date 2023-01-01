Спомин про сина: мати полеглого воїна з Волині встановила статую Богоматері





Її встановили коштом матері загиблого Героя Сергія Гавури – Любові Андріївни, інформує



На богослужінні з цієї нагоди та освяченні зібрались парафіяни. Настоятель храму отець Євген у своїй промові зазначив, що задум встановити статую Матері Божої виник давно, але на заваді стояли різні обставини. Зробити це вдалося лише зараз, на жаль, передували цьому трагічні події.



Любов Гавура багато років є парафіянкою храму. Попри те, що проживає на іншому кінці міста, продовжує ходити на богослужіння. Торік війна забрала у жінки сина, і вона вирішила у пам’ять про нього реалізувати ідею з облаштуванням святині, до якої долучились інші парафіяни.



«Колись Любов Андріївна проживала неподалік. Згодом переїхала за іншою адресою, поруч якої знаходиться храм, на території якого розташована статуя Матері Божої. Син Сергій за життя, дивлячись на неї, неодноразово висловлював сподівання, що колись така буде й у нашій церкві. Так і сталося. На превеликий жаль, після його загибелі, – говорить отець Євген. – Відтепер кожен, хто проходитиме повз, зможе підійти й помолитися перед образом Матері Божої та попросити у неї заступництва. Щиро сподіваюсь, що під ним дочекаємось миру та здобудемо перемогу над ворогом. Незабаром буде встановлена ікона на її честь».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 21 листопада, у християнське свято Введення у храм Пресвятої Богородиці освятили статую Божої Матері на території Юр’ївської церкви у Володимирі.Її встановили коштом матері, інформує Буг На богослужінні з цієї нагоди та освяченні зібрались парафіяни. Настоятель храму отецьу своїй промові зазначив, що задум встановити статую Матері Божої виник давно, але на заваді стояли різні обставини. Зробити це вдалося лише зараз, на жаль, передували цьому трагічні події.Любов Гавура багато років є парафіянкою храму. Попри те, що проживає на іншому кінці міста, продовжує ходити на богослужіння. Торік війна забрала у жінки сина, і вона вирішила у пам’ять про нього реалізувати ідею з облаштуванням святині, до якої долучились інші парафіяни.«Колись Любов Андріївна проживала неподалік. Згодом переїхала за іншою адресою, поруч якої знаходиться храм, на території якого розташована статуя Матері Божої. Син Сергій за життя, дивлячись на неї, неодноразово висловлював сподівання, що колись така буде й у нашій церкві. Так і сталося. На превеликий жаль, після його загибелі, – говорить отець Євген. – Відтепер кожен, хто проходитиме повз, зможе підійти й помолитися перед образом Матері Божої та попросити у неї заступництва. Щиро сподіваюсь, що під ним дочекаємось миру та здобудемо перемогу над ворогом. Незабаром буде встановлена ікона на її честь».

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