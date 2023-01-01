Дитсадки на Волині отримали понад 700 творчих боксів

Дитсадки на Волині отримали творчі бокси для організації дозвілля дошкільнят під час повітряної тривоги в укриттях.Всього надійшло 728 боксів на різну тематику, повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.Усередині кожного боксу — тематичне приладдя для розуміння та дослідження основ ментального здоров’я, гігієни та мінної небезпеки. Зокрема, ігрові матеріали, брошури, розвиваючі та настільні ігри, книги і розмальовки.Як зазначили в обласній адміністрації, їх можна використовувати індивідуально та у групах, в ігровому форматі для 30 дітей.