Дитсадки на Волині отримали понад 700 творчих боксів

Дитсадки на Волині отримали понад 700 творчих боксів
Дитсадки на Волині отримали творчі бокси для організації дозвілля дошкільнят під час повітряної тривоги в укриттях.

Всього надійшло 728 боксів на різну тематику, повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Усередині кожного боксу — тематичне приладдя для розуміння та дослідження основ ментального здоров’я, гігієни та мінної небезпеки. Зокрема, ігрові матеріали, брошури, розвиваючі та настільні ігри, книги і розмальовки.

Як зазначили в обласній адміністрації, їх можна використовувати індивідуально та у групах, в ігровому форматі для 30 дітей.

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Теги: дитсадки, бокси
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