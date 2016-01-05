У Мережі продають Діда Мороза та Снігурку: лучан розлютили символи радянського Нового року

У Мережі продають Діда Мороза та Снігурку: лучан розлютили символи радянського Нового року
У Луцьку розгорілось жваве обговорення стосовно радянського Діда Мороза та Снігурки, яких вирішили продати у соцмережах.

Ватні фігурки у фейсбук-спільноті Теревені про Луцьк виставила на продаж лучанка Галина Бортник, пише Конкурент.

«Продам діда мороза та снігурочку. Ціна 600грн пара», – написала вона.
У Мережі продають Діда Мороза та Снігурку: лучан розлютили символи радянського Нового року


Це оголошення не сподобалось багатьом користувачам, тож у коментарях розгорнулась справжня боротьба проти героїв радянського Нового року.

Оксана Форманюк лаконічно запитала:

«А кому він потрібний?»

Мирослава Васильєва взагалі порадила викинути на смітник ці фігурки.

Василина Татарин додала, що такі персонажі нині неактуальні.

«Вже неактуально зараз. Тепер діти чекають святого Миколая. Бо цей персонаж наш, рідний.

Дєд мароз на расєї...»

Користувачка Yuliia Vakulska порадила:

«Треба викинути вже той союз в смітник, з голови і з країни...»

А лучанка Анна Павлюк назвала цих героїв «збоченням»:

«Це сміття, викиньте його. І більше ніколи нікому не розказуйте про це збочення у вигляди цих героїв. Читайте історію, заповнюйте себе корисною і важливою інформацією, щоб отаких пвідмінених героїв більше ніколи не існувало!!!»

Розгнівані люди активно долучаються до обговорення, аби висловили й свою думку щодо символів радянського Нового року.


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Теги: Дід Мороз, Снігурка, продаж
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