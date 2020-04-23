На Волині помітили незвичайне природне явище





Відповідні фото опублікували в одній з місцевих спільнот, передає



«Неймовірний захід сонця на Світязі», – так підписали світлини.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Світязі волиняни помітили незвичайне природне явище, яке встигли зазнімкувати.Відповідні фото опублікували в одній з місцевих спільнот, передає Конкурент «Неймовірний захід сонця на Світязі», – так підписали світлини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію