На Волині помітили незвичайне природне явище

На Волині помітили незвичайне природне явище
На Світязі волиняни помітили незвичайне природне явище, яке встигли зазнімкувати.

Відповідні фото опублікували в одній з місцевих спільнот, передає Конкурент.

«Неймовірний захід сонця на Світязі», – так підписали світлини.

На Волині помітили незвичайне природне явище

На Волині помітили незвичайне природне явище

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Теги: Світязь, захід сонця
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