На Волині помітили незвичайне природне явище
Сьогодні, 03:29
На Світязі волиняни помітили незвичайне природне явище, яке встигли зазнімкувати.
Відповідні фото опублікували в одній з місцевих спільнот, передає Конкурент.
«Неймовірний захід сонця на Світязі», – так підписали світлини.
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Відповідні фото опублікували в одній з місцевих спільнот, передає Конкурент.
«Неймовірний захід сонця на Світязі», – так підписали світлини.
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