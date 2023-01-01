ВАКС відправив у СІЗО ексочільника Держспецзв’язку Щиголя

ВАКС відправив у СІЗО ексочільника Держспецзв’язку Щиголя
Вищий антикорупційний суд 22 листопада майже на два місяці взяв під варту колишнього голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрія Щиголя. Він підозрюваний у справі про заволодіння державними 62 млн гривень.

Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та громадська організація «Центр протидії корупції», пише Громадське.

Суд частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро. Так, Щиголя взяли під варту з альтернативою внесення 25 млн гривень застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення. Зокрема, йдеться про утримання від спілкування з підозрюваними і свідками, здачу паспортів для виїзду за кордон та носіння електронного браслета.

Запобіжний захід діятиме до 21 січня 2024 року.

ЦПК пише, що на засіданні були присутні двоє депутатів від «Слуги Народу» — Олександр Федієнко та Михайло Крячко. Вони хотіли взяти Щиголя на поруки.

Нагадаємо, також ВАКС взяв під варту організатора схеми про заволодіння коштами Держспецзв’язку — Романа Коваля.

У чому його підозрюють?

Ексглава Держспецзв’язку Щиголь, його заступник та інші службовці підозрюються в заволодінні державними коштами на понад 62 млн гривень.

За даними слідства, упродовж 2020-2022 років власник приватної групи компаній у змові з керівництвом Держспецзв’язку розробив схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Дії шістьох підозрюваних кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191Кримінального кодексу України. Це карається ув'язненням до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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Теги: Держспецзв’язку, ВАКС
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