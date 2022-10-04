У Луцькому ЦНАПі можна отримати нові послуги
Сьогодні, 10:00
Центр надання адміністративних послуг в Луцьку розширює перелік послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.
Про це повідомляють на сторінці установи у фейсбуці.
Відтепер ведеться прийом документів для:
✔ повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану: народження, шлюбу, смерті (дублікатів),
✔ державної реєстрації розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя,
✔ надання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян,
✔ державної реєстрації зміни імені,
✔ внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.
ЦНАП міста Луцька прагне бути корисним і доступним для кожного жителя громади, наголошують в установі.
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Про це повідомляють на сторінці установи у фейсбуці.
Відтепер ведеться прийом документів для:
✔ повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану: народження, шлюбу, смерті (дублікатів),
✔ державної реєстрації розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя,
✔ надання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян,
✔ державної реєстрації зміни імені,
✔ внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.
ЦНАП міста Луцька прагне бути корисним і доступним для кожного жителя громади, наголошують в установі.
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