У Луцькому ЦНАПі можна отримати нові послуги





Про це



Відтепер ведеться прийом документів для:



✔ повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану: народження, шлюбу, смерті (дублікатів),



✔ державної реєстрації розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя,



✔ надання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян,



✔ державної реєстрації зміни імені,



✔ внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.



ЦНАП міста Луцька прагне бути корисним і доступним для кожного жителя громади, наголошують в установі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центр надання адміністративних послуг в Луцьку розширює перелік послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.Про це повідомляють на сторінці установи у фейсбуці.✔ повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану: народження, шлюбу, смерті (дублікатів),✔ державної реєстрації розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя,✔ надання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян,✔ державної реєстрації зміни імені,✔ внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.ЦНАП міста Луцька прагне бути корисним і доступним для кожного жителя громади, наголошують в установі.

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