У Луцькому ЦНАПі можна отримати нові послуги

У Луцькому ЦНАПі можна отримати нові послуги
Центр надання адміністративних послуг в Луцьку розширює перелік послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Про це повідомляють на сторінці установи у фейсбуці.

Відтепер ведеться прийом документів для:

✔ повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану: народження, шлюбу, смерті (дублікатів),

✔ державної реєстрації розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя,

✔ надання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян,

✔ державної реєстрації зміни імені,

✔ внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.

ЦНАП міста Луцька прагне бути корисним і доступним для кожного жителя громади, наголошують в установі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ЦНАП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому ЦНАПі можна отримати нові послуги
Сьогодні, 10:00
63-річна волинянка стала посмертним донором і врятувала життя двом людям
Сьогодні, 09:50
ВАКС відправив у СІЗО ексочільника Держспецзв’язку Щиголя
Сьогодні, 09:37
Українські військові знищили ще понад тисячу російських окупантів за добу
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 23 листопада
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
У луцькому ЦНАПі відвідувачі плетуть маскувальні сітки для військових У луцькому ЦНАПі відвідувачі плетуть маскувальні сітки для військових
21 жовтень, 16:48
На даху ЦНАПу у Луцьку встановлюють сонячні панелі На даху ЦНАПу у Луцьку встановлюють сонячні панелі
29 червень, 17:35
У луцькому ЦНАПі зросла вартість термінових біометричних документів У луцькому ЦНАПі зросла вартість термінових біометричних документів
04 жовтень, 2022, 10:10
В луцькому ЦНАПі – черги за українськими та закордонними паспортами: що кажуть в установі В луцькому ЦНАПі – черги за українськими та закордонними паспортами: що кажуть в установі
27 липень, 2022, 21:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому ЦНАПі можна отримати нові послуги
Сьогодні, 10:00
 0
63-річна волинянка стала посмертним донором і врятувала життя двом людям
Сьогодні, 09:50
 0
ВАКС відправив у СІЗО ексочільника Держспецзв’язку Щиголя
Сьогодні, 09:37
 0
Українські військові знищили ще понад тисячу російських окупантів за добу
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку 23 листопада
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8