У Луцьку відбудеться благодійний концерт Сергія Скулинця «Пісні народжені війною»

Сергія Скулинця «Пісні народжені війною».



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів відомий волинський композитор та виконавець Сергій Скулинець.



Мета благодійного заходу - збір коштів на закупівлю теплого одягу для бійців 100-ої бригади тероборони Волині.



«Усі виручені кошти підуть на придбання теплого одягу нашим землякам – бійцям 100-ої бригади територіальної оборони, які боронять Україну у найгарячіших точках на передовій. Долучайтеся, вкладайтеся та ставайте зірковим спонсором нашої перемоги!», - наголошує виконавець, запрошуючи волинян на свій сольний концерт.



Початок концерту о 19:00.



Вхід – за донат для Збройних сил України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 30 листопада, у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі відбудеться сольний концерт Заслуженого артиста естрадного мистецтва України«Пісні народжені війною».Про церозповів відомий волинський композитор та виконавець Сергій Скулинець.Мета благодійного заходу - збір коштів на закупівлю теплого одягу для бійців 100-ої бригади тероборони Волині.- наголошує виконавець, запрошуючи волинян на свій сольний концерт.Початок концерту оВхід – за донат для Збройних сил України.

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