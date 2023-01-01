Під час бойового завдання загинув волинянин Сергій Бубало

Під час бойового завдання загинув волинянин Сергій Бубало
До Любешівської громади на Волині з фронту надійшла страшна звістка. На Луганщині загинув військовослужбовець Сергій Бубало.

Про це у телеграмі повідомляє Любешівський селищний голова Олег Кух.

За його словами, 14 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на території Луганської області загинув молодший сержант Бубало Сергій Миколайович, 1976 року народження, житель села Люб’язь.

«Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - зазначив Олег Кух.

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Теги: загиблі, війна
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