Двоє волинян за добу скоїли чотири крадіжки

Двоє волинян за добу скоїли чотири крадіжки
У Луцькому районі поліцейські затримали серійних злодіїв.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Два молодики 22 та 21 років протягом доби скоїли ряд майнових злочинів у населених пунктах Луцького району. Завдяки спільним зусиллям співробітників кримінальної поліції Луцького районного управління, відділу поліцейської діяльності №1 (м.Рожище), відділення поліції №1 (м.Ківерці) та з допомогою кінологів із службовою собакою зловмисників вдалося оперативно встановити та затримати.

Двоє спільників в ніч з 21 на 22 листопада проникли у господарське приміщення 40-річного заявника та незаконно заволоділи скутером Alfa. Оперативники спільно із кінологами скутер знайшли та вилучили.

Встановлено, що зловмисники цієї ж ночі скоїли ще три крадіжки та незаконне проникнення у житло. Шляхом пошкодження вікна, правопорушники проникли у будинок місцевого мешканця та вкрали DVD-програвач. Із припаркованих автомобілів ВОЛГА та ВАЗ зловмисники вкрали акумулятор та магнітолу із колонкою.

Слідчі обох фігурантів затримали за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.
Двоє волинян за добу скоїли чотири крадіжки

Їм інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом, крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, та порушення недоторканності житла.


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Теги: Луцький район, грабіжники
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