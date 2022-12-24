Путін прилетів до Білорусі

Путін прилетів до Білорусі
Російський диктатор володимир путін сьогодні, 23 листопада, прилетів з візитом до Білорусі.

Про це повідомляє Телеграм-канал Беларускі Гаюн.

"Борт путіна увійшов до повітряного простору Білорусі. У повітряний простір Білорусі увійшов Іл-96ПУ RA-96024, який прямує рейсом RSD771. Літак вилетів із «Внуково» об 11:00 за місцевим часом. Прямо зараз борт вже знаходиться над територією Білорусі у супроводі винищувачів та готується до посадки у Мінську", - йдеться в повідомленні.

За даними каналу, літак путіна приземлився у аеропорту «Мінськ» о 12:14 за білоруським часом (11:14 - за українським).

Нагадаємо, що Лукашенко визнав, що частина окупантів вторглася в Україну з території Білорусі.

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Теги: путін, Білорусь
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