Путін прилетів до Білорусі

володимир путін сьогодні, 23 листопада, прилетів з візитом до Білорусі.



Про це



"Борт путіна увійшов до повітряного простору Білорусі. У повітряний простір Білорусі увійшов Іл-96ПУ RA-96024, який прямує рейсом RSD771. Літак вилетів із «Внуково» об 11:00 за місцевим часом. Прямо зараз борт вже знаходиться над територією Білорусі у супроводі винищувачів та готується до посадки у Мінську", - йдеться в повідомленні.



За даними каналу, літак путіна приземлився у аеропорту «Мінськ» о 12:14 за білоруським часом (11:14 - за українським).



Нагадаємо, що Лукашенко визнав, що частина окупантів вторглася в Україну з території Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктаторсьогодні, 23 листопада, прилетів з візитом до Білорусі.Про це повідомляє Телеграм-канал Беларускі Гаюн."Борт путіна увійшов до повітряного простору Білорусі. У повітряний простір Білорусі увійшов Іл-96ПУ RA-96024, який прямує рейсом RSD771. Літак вилетів із «Внуково» об 11:00 за місцевим часом. Прямо зараз борт вже знаходиться над територією Білорусі у супроводі винищувачів та готується до посадки у Мінську", - йдеться в повідомленні.За даними каналу, літак путіна приземлився у аеропорту «Мінськ» о 12:14 за білоруським часом (11:14 - за українським).Нагадаємо, що

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