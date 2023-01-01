Кадрова агенція з Одеси за $8000 переправляла ухилянтів за кордон

Кадрова агенція з Одеси за $8000 переправляла ухилянтів за кордон
Працівники СБУ затримали в Одесі директора кадрової агенції, який переправляв ухилянтів до ЄС під виглядом виїзду на «закордонну роботу».

Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією ліквідувала в Одесі ще один канал нелегального виїзду військовозобов’язаних за межі України. Оборудку організував очільник місцевої фірми, яка займається працевлаштуванням громадян за кордоном.

Під виглядом рекрутингу цивільного персоналу він підшукував потенційних призовників та за гроші пропонував їм своє сприяння у незаконному переправленні до Євросоюзу.

Для нелегального перетину кордону фігурант продавав своїм клієнтам фіктивні довідки про інвалідність та «списання» з військового обліку.

Крім того, комерсант ховав ухилянтів у кабінах вантажних фур, які здійснювали міжнародні рейси. Для цього він залучив до «схеми» свого знайомого – керівника місцевої компанії-перевізника.

Вартість таких «послуг» становила до 8 тисяч американських доларів. Сума залежала від способу і терміновості втечі за кордон.

Правоохоронці задокументували злочинні дії фігурантів і затримали організатора оборудки, коли він отримував гроші за незаконне переправлення військовозобов’язаного через кордон.

Також було затримано його спільника – директора фірми -перевізника.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою).


Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Перевіряється інформація про можливу причетність до «схеми» інших посадовців.

Комплексні заходи з блокування каналу нелегальної міграції проводили за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

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Теги: ухилянт, кордон
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