З початку повномасштабної війни незаконно перетнули кордон України 19 740 чоловіків, – ЗМІ





Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини, пише



Зазначається, що більшість тих, хто хотів втекти (14 313 чоловіків) хотіли перейти кордон пішки, або переплисти річки. Також 6 800 чоловіків намагалися використати підроблені документи, які зокрема вказували на те, що ухилянт нібито мав хвороби.



За словами представника президента у ВР Федіра Вениславського, уникнути мобілізації намагаються 1-5% чоловіків. Він зазначив, що ухилянти "не мають вирішального значення для оборони України".



Нагадаємо, в результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано сім організаторів оборудок, які за гроші "допомагали" ухилянтам сховатися від призову до армії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У період з лютого 2022 року незаконно перетнули кордон України 19 740 чоловіків, ще 21 113 людей були схоплені при спробі втекти за кордон.Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини, пише LB.ua Зазначається, що більшість тих, хто хотів втекти (14 313 чоловіків) хотіли перейти кордон пішки, або переплисти річки. Також 6 800 чоловіків намагалися використати підроблені документи, які зокрема вказували на те, що ухилянт нібито мав хвороби.За словами представника президента у ВР, уникнути мобілізації намагаються 1-5% чоловіків. Він зазначив, що ухилянти "не мають вирішального значення для оборони України".Нагадаємо, в результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано сім організаторів оборудок, які за гроші "допомагали" ухилянтам сховатися від призову до армії.

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