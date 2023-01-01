Пішов на війну разом із сином: поховали волинянина Володимира Бориса
Сьогодні, 14:46
У Мар’янівській громаді на Волині вчора, 16 листопада, поховали загиблого військовослужбовця Володимира Бориса.
Про це у фейсбуці повідомляє селищна рада.
Вчора, 16 листопада, мама, дружина, син, родичі, друзі, однокласники, сусіди, односельчани, бойові побратими попрощались з Володимиром Борисом, який пішов разом із сином захищати Україну 25 лютого 2022 року та помер від важкого осколкового поранення в населеному пункті Петропавлівка Куп’янського району, захищаючи нашу Батьківщину від російського агресора.
У ці скорботні дні вся Мар'янівська територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині загиблого Героя.
«Прийміть щирі слова співчуття та подяки за те, що виховали патріота та справжнього Захисника України. Нехай Господь Бог допомагає Вам перенести важкий біль втрати дорогої, рідної людини. Світла пам’ять… Збройні Сили України, Вам уклін і шана!» - повідомили у громаді.
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Про це у фейсбуці повідомляє селищна рада.
Вчора, 16 листопада, мама, дружина, син, родичі, друзі, однокласники, сусіди, односельчани, бойові побратими попрощались з Володимиром Борисом, який пішов разом із сином захищати Україну 25 лютого 2022 року та помер від важкого осколкового поранення в населеному пункті Петропавлівка Куп’янського району, захищаючи нашу Батьківщину від російського агресора.
У ці скорботні дні вся Мар'янівська територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині загиблого Героя.
«Прийміть щирі слова співчуття та подяки за те, що виховали патріота та справжнього Захисника України. Нехай Господь Бог допомагає Вам перенести важкий біль втрати дорогої, рідної людини. Світла пам’ять… Збройні Сили України, Вам уклін і шана!» - повідомили у громаді.
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