Помер відомий волинський тренер з кіокушинкайкан карате

Помер відомий волинський тренер з кіокушинкайкан карате
Перестало битися серце відомого на Волині тренера з кіокушинкайкан карате Дмитра Волинця.

Про це повідомили його рідні у фейсбуці.

Тренеру у червні цього року виповнилося 50 років. Він був головою правління ВГО "Українська Федерація кіокушинкайкан карате".

Відомо, що панахида відбудеться сьогодні о 19:30 в с.Липини у Храмі Святої Трійці(вул.Шевченка). Завтра, 18 листопада, о 10:30 - чин відспівування.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині тренера. Це непоправна втрата для спортивної спільноти не лише Волині, а й усієї України.

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Теги: карате, тренер, Дмитро Волинець, смерть
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