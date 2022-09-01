Помер відомий волинський тренер з кіокушинкайкан карате
Сьогодні, 14:21
Перестало битися серце відомого на Волині тренера з кіокушинкайкан карате Дмитра Волинця.
Про це повідомили його рідні у фейсбуці.
Тренеру у червні цього року виповнилося 50 років. Він був головою правління ВГО "Українська Федерація кіокушинкайкан карате".
Відомо, що панахида відбудеться сьогодні о 19:30 в с.Липини у Храмі Святої Трійці(вул.Шевченка). Завтра, 18 листопада, о 10:30 - чин відспівування.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині тренера. Це непоправна втрата для спортивної спільноти не лише Волині, а й усієї України.
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Про це повідомили його рідні у фейсбуці.
Тренеру у червні цього року виповнилося 50 років. Він був головою правління ВГО "Українська Федерація кіокушинкайкан карате".
Відомо, що панахида відбудеться сьогодні о 19:30 в с.Липини у Храмі Святої Трійці(вул.Шевченка). Завтра, 18 листопада, о 10:30 - чин відспівування.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині тренера. Це непоправна втрата для спортивної спільноти не лише Волині, а й усієї України.
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