Помер відомий волинський тренер з кіокушинкайкан карате

Перестало битися серце відомого на Волині тренера з кіокушинкайкан каратеПро це повідомили його рідні у фейсбуці.Тренеру у червні цього року виповнилося 50 років. Він був головою правління ВГО "Українська Федерація кіокушинкайкан карате".Відомо, що панахида відбудеться сьогодні о 19:30 в с.Липини у Храмі Святої Трійці(вул.Шевченка). Завтра, 18 листопада, о 10:30 - чин відспівування.висловлює щирі співчуття родині тренера. Це непоправна втрата для спортивної спільноти не лише Волині, а й усієї України.