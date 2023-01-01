У Луцьку прощатимуться із Героєм Русланом Шмигою

Мешканці Луцька завтра, 18 листопада, проведуть в останню путьПро це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.У суботу, 18 листопада, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Шмиги Руслана Петровича (11.05.1973 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 15 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.Поховають Руслана Шмигу на кладовищі у селі Сапогове.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.