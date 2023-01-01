Влада назвала точну кількість військових у російському полоні





Про це інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ.



За даними пресслужби Мінреінтеграції, у російському полоні на сьогодні перебувають 4337 українських військовослужбовців та цивільних, -



Комісія відомства встановила, що йдеться про 3574 військових та 763 цивільних.



Нагадаємо, бійці Військової частини 3017 Національної гвардії України на Запорізькому напрямку поповнили обмінний фонд чотирма військовослужбовцями рф.



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