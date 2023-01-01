Влада назвала точну кількість військових у російському полоні

Влада назвала точну кількість військових у російському полоні
Спеціалізована комісія Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України встановила кількість полонених у російській неволі.

Про це інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ.

За даними пресслужби Мінреінтеграції, у російському полоні на сьогодні перебувають 4337 українських військовослужбовців та цивільних, -

Комісія відомства встановила, що йдеться про 3574 військових та 763 цивільних.

Нагадаємо, бійці Військової частини 3017 Національної гвардії України на Запорізькому напрямку поповнили обмінний фонд чотирма військовослужбовцями рф.

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Теги: полонені, ЗСУ
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