На Запорізькому напрямку нацгвардійці взяли в полон чотирьох окупантів





Про це



Такий результат однієї зі спроб противника відновити втрачені позиції на Запорізькому напрямку.



Вилучені документи свідчать, що троє загарбників – зі 136-ї окремої мотострілецької бригади рф, та ще один – з 1430-го мотострілецького полку територіальних військ російської федерації. Двоє з них — контрактники. Полонені говорили завченими фразами, мовляв, прибули в Україну, нібито захищати мирне населення від «нацистів» та звільняти «свої» землі. Водночас намагалися переконати українських захисників, що вони служать менше, ніж рік, і за цей час не отримали належної бойової підготовки та не воювали, що підрозділи морально розкладаються та не мають мотивації виконувати штурмові дії.



Один з полонених розповів, що вже відмовлявся від участі у бойових діях, після чого був відправлений на «яму», і що на фронт повернувся через страх тюремного ув’язнення. За словами затриманих, росіян мобілізують, погрожуючи кримінальною відповідальністю за відмову від участі у так званій «спецоперації» строком від 8 до 15 років позбавлення волі, натомість обіцяють перспективу швидкого збагачення та соціальні гарантії.



За даними Генерального штабу ЗСУ, окупанти кожного дня зазнають великих втрат як у техніці, так і у живій силі.



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