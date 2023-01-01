На Запорізькому напрямку нацгвардійці взяли в полон чотирьох окупантів

На Запорізькому напрямку нацгвардійці взяли в полон чотирьох окупантів
Бійці Військової частини 3017 Національної гвардії України на Запорізькому напрямку поповнили обмінний фонд чотирма військовослужбовцями рф.

Про це повідомляють у Національній гвардії України.

Такий результат однієї зі спроб противника відновити втрачені позиції на Запорізькому напрямку.

Вилучені документи свідчать, що троє загарбників – зі 136-ї окремої мотострілецької бригади рф, та ще один – з 1430-го мотострілецького полку територіальних військ російської федерації. Двоє з них — контрактники. Полонені говорили завченими фразами, мовляв, прибули в Україну, нібито захищати мирне населення від «нацистів» та звільняти «свої» землі. Водночас намагалися переконати українських захисників, що вони служать менше, ніж рік, і за цей час не отримали належної бойової підготовки та не воювали, що підрозділи морально розкладаються та не мають мотивації виконувати штурмові дії.

Один з полонених розповів, що вже відмовлявся від участі у бойових діях, після чого був відправлений на «яму», і що на фронт повернувся через страх тюремного ув’язнення. За словами затриманих, росіян мобілізують, погрожуючи кримінальною відповідальністю за відмову від участі у так званій «спецоперації» строком від 8 до 15 років позбавлення волі, натомість обіцяють перспективу швидкого збагачення та соціальні гарантії.
На Запорізькому напрямку нацгвардійці взяли в полон чотирьох окупантів

За даними Генерального штабу ЗСУ, окупанти кожного дня зазнають великих втрат як у техніці, так і у живій силі.
На Запорізькому напрямку нацгвардійці взяли в полон чотирьох окупантів
На Запорізькому напрямку нацгвардійці взяли в полон чотирьох окупантів
На Запорізькому напрямку нацгвардійці взяли в полон чотирьох окупантів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Запорізький напрямок, полонені
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Патрульні повідомили деталі ранкової аварії в Луцьку
Сьогодні, 16:33
«Знаємо похвилинно, що і як відбулось»: Умєров – про результати перевірки щодо трагедії 128-ої бригади
Сьогодні, 16:30
На Запорізькому напрямку нацгвардійці взяли в полон чотирьох окупантів
Сьогодні, 16:15
Поблизу кордону з Білоруссю кабан «вполював» російську ДРГ
Сьогодні, 16:01
«Львівська політехніка» не звільнятиме Фаріон до 23 листопада
Сьогодні, 15:46
Схожі новини
Все про обміни: скільки військових повернули з російського полону Все про обміни: скільки військових повернули з російського полону
10 листопад, 18:03
Нема де дівати: Україна відкриває новий табір для військовополонених Нема де дівати: Україна відкриває новий табір для військовополонених
07 листопад, 16:27
У Луцьку відбулася акція на підтримку полонених захисників Маріуполя У Луцьку відбулася акція на підтримку полонених захисників Маріуполя
13 жовтень, 22:54
Президент підписав закон щодо зарплат полоненим Президент підписав закон щодо зарплат полоненим
02 жовтень, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Патрульні повідомили деталі ранкової аварії в Луцьку
Сьогодні, 16:33
 0
«Знаємо похвилинно, що і як відбулось»: Умєров – про результати перевірки щодо трагедії 128-ої бригади
Сьогодні, 16:30
 0
На Запорізькому напрямку нацгвардійці взяли в полон чотирьох окупантів
Сьогодні, 16:15
 0
Поблизу кордону з Білоруссю кабан «вполював» російську ДРГ
Сьогодні, 16:01
 0
«Львівська політехніка» не звільнятиме Фаріон до 23 листопада
Сьогодні, 15:46
 0
Медіа
відео
1/8