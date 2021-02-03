Поблизу кордону з Білоруссю кабан «вполював» російську ДРГ

Поблизу кордону з Білоруссю кабан «вполював» російську ДРГ
Російська диверсійно-розвідувальна група у Чорнобильській зоні зазнала втрат через напад дикого кабана неподалік кордону із Білоруссю.

Про це пише Фокус.

У російських телеграмканалах – скорбота за втратою бійця із ДРГ. Ворожа диверсійна група проходила лісом у Чорнобильській зоні та зіткнулася зі стадом диких кабанів. Стріляти у тварин диверсанти не ризикнули через ризик «засвітитися».

Кабанам вдалося наздогнати одного з окупантів. Після зіткнення із твариною він невдало впав і вдарився головою об камінь. Загинув на місці.

Нагадаємо, російська федерація надалі розглядає втягнення білоруської армії у наземну операцію у війні проти України - як стратегічного завдання.

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Теги: курйоз, світ
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