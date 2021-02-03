Поблизу кордону з Білоруссю кабан «вполював» російську ДРГ
Сьогодні, 16:01
Російська диверсійно-розвідувальна група у Чорнобильській зоні зазнала втрат через напад дикого кабана неподалік кордону із Білоруссю.
Про це пише Фокус.
У російських телеграмканалах – скорбота за втратою бійця із ДРГ. Ворожа диверсійна група проходила лісом у Чорнобильській зоні та зіткнулася зі стадом диких кабанів. Стріляти у тварин диверсанти не ризикнули через ризик «засвітитися».
Кабанам вдалося наздогнати одного з окупантів. Після зіткнення із твариною він невдало впав і вдарився головою об камінь. Загинув на місці.
Нагадаємо, російська федерація надалі розглядає втягнення білоруської армії у наземну операцію у війні проти України - як стратегічного завдання.
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Про це пише Фокус.
У російських телеграмканалах – скорбота за втратою бійця із ДРГ. Ворожа диверсійна група проходила лісом у Чорнобильській зоні та зіткнулася зі стадом диких кабанів. Стріляти у тварин диверсанти не ризикнули через ризик «засвітитися».
Кабанам вдалося наздогнати одного з окупантів. Після зіткнення із твариною він невдало впав і вдарився головою об камінь. Загинув на місці.
Нагадаємо, російська федерація надалі розглядає втягнення білоруської армії у наземну операцію у війні проти України - як стратегічного завдання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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