Селищна рада на Волині придбала для ЗСУ зенітні прожектори
Сьогодні, 15:35
Любешівська селищна рада на Волині придбала для Збройних сил України зенітно-пошукові прожектори.
Про це повідомляє селищна рада.
Селищна рада придбала для одного із військових підрозділів два світлодіодні спеціальні зенітно-пошукові ручні прожектори. На закупівлю світлових пристроїв з бюджету територіальної громади було виділено майже 50 тисяч гривень.
«Любешівська селищна рада, відповідно до чинного законодавства, має право надавати матеріальну підтримку військовим лише за наявності офіційного клопотання від військової частини», - звернули увагу у селищній раді.
Нагадаємо, працівники Луцької міської ради придбали для захисників України позашляховик.
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Про це повідомляє селищна рада.
Селищна рада придбала для одного із військових підрозділів два світлодіодні спеціальні зенітно-пошукові ручні прожектори. На закупівлю світлових пристроїв з бюджету територіальної громади було виділено майже 50 тисяч гривень.
«Любешівська селищна рада, відповідно до чинного законодавства, має право надавати матеріальну підтримку військовим лише за наявності офіційного клопотання від військової частини», - звернули увагу у селищній раді.
Нагадаємо, працівники Луцької міської ради придбали для захисників України позашляховик.
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