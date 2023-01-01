Селищна рада на Волині придбала для ЗСУ зенітні прожектори





Про це повідомляє селищна рада.



Селищна рада придбала для одного із військових підрозділів два світлодіодні спеціальні зенітно-пошукові ручні прожектори. На закупівлю світлових пристроїв з бюджету територіальної громади було виділено майже 50 тисяч гривень.



«Любешівська селищна рада, відповідно до чинного законодавства, має право надавати матеріальну підтримку військовим лише за наявності офіційного клопотання від військової частини», - звернули увагу у селищній раді.



Нагадаємо, працівники Луцької міської ради придбали для захисників України позашляховик.



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