Посмертну нагороду Героя з Волині отримав син
Сьогодні, 15:05
Мешканець Любешова на Волині Сергій Стефанюк нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
На жаль, посмертно, інформує Нове життя.
Цю нагороду сьогодні, 14 листопада, представники Другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП вручили сину полеглого захисника.
Начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич висловив співчуття для всієї сім’ї Стефанюків. А начальник Другого відділу Валентин Солошик подякував Василеві за такого мужнього тата.
Особливо важко було Валентину Солошику вручити цю посмертну нагороду рідним свого побратима, адже свого часу служив разом із Сергієм Стефанюком в одному батальйоні.
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На жаль, посмертно, інформує Нове життя.
Цю нагороду сьогодні, 14 листопада, представники Другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП вручили сину полеглого захисника.
Начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич висловив співчуття для всієї сім’ї Стефанюків. А начальник Другого відділу Валентин Солошик подякував Василеві за такого мужнього тата.
Особливо важко було Валентину Солошику вручити цю посмертну нагороду рідним свого побратима, адже свого часу служив разом із Сергієм Стефанюком в одному батальйоні.
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