Посмертну нагороду Героя з Волині отримав син

Посмертну нагороду Героя з Волині отримав син
Мешканець Любешова на Волині Сергій Стефанюк нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

На жаль, посмертно, інформує Нове життя.

Цю нагороду сьогодні, 14 листопада, представники Другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП вручили сину полеглого захисника.

Начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич висловив співчуття для всієї сім’ї Стефанюків. А начальник Другого відділу Валентин Солошик подякував Василеві за такого мужнього тата.
Посмертну нагороду Героя з Волині отримав син

Особливо важко було Валентину Солошику вручити цю посмертну нагороду рідним свого побратима, адже свого часу служив разом із Сергієм Стефанюком в одному батальйоні.
Посмертну нагороду Героя з Волині отримав син

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Теги: загиблі, війна
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