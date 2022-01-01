Війна з Росією забрала життя п’ятьох Героїв з Волині
Сьогодні, 22:03
У бою з ворогом загинули п`ятеро волинян, які стали на захист України. Усі вони родом з Любешівщини.
Про це повідомив Володимир Сергійчук на своїй сторінці у фейсбуці.
БУРДАК ВІКТОР ІВАНОВИЧ, 1967 року народження – головний сержант, командир стрілецького відділення. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.
БУРДАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1990 року народження, – солдат, гранатометник. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.
МИХАЛЬЧУК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 1984 року народження, – солдат, стрілець. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.
СТЕФАНЮК СЕРГІЙ ІЛАРІОНОВИЧ, 1973 року народження, – старший сержант, гранатометник. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.
ЛАНЕВИЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1988 року народження, – солдат, механік-водій. Загинув 13 вересня 2022 року в результаті підриву на розтяжці під час виконання бойового завдання на території Харківської області.
"Доземний уклін нашим Героям, які ціною власного життя захищають нашу державу і кожного українця. Світла пам'ять і вічна шана нашим землякам, які полягли за Україну", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Володимир Сергійчук на своїй сторінці у фейсбуці.
БУРДАК ВІКТОР ІВАНОВИЧ, 1967 року народження – головний сержант, командир стрілецького відділення. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.
БУРДАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1990 року народження, – солдат, гранатометник. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.
МИХАЛЬЧУК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 1984 року народження, – солдат, стрілець. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.
СТЕФАНЮК СЕРГІЙ ІЛАРІОНОВИЧ, 1973 року народження, – старший сержант, гранатометник. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.
ЛАНЕВИЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1988 року народження, – солдат, механік-водій. Загинув 13 вересня 2022 року в результаті підриву на розтяжці під час виконання бойового завдання на території Харківської області.
"Доземний уклін нашим Героям, які ціною власного життя захищають нашу державу і кожного українця. Світла пам'ять і вічна шана нашим землякам, які полягли за Україну", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Війна з Росією забрала життя п’ятьох Героїв з Волині
Сьогодні, 22:03
В Україні зареєстрували перший випадок мавпячої віспи
Сьогодні, 21:28
1 жовтня Волинь буде повністю готова до опалювального сезону
Сьогодні, 20:23
Медіа