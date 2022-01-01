Війна з Росією забрала життя п’ятьох Героїв з Волині





Про це Володимир Сергійчук на своїй сторінці у фейсбуці.



БУРДАК ВІКТОР ІВАНОВИЧ, 1967 року народження – головний сержант, командир стрілецького відділення. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.



БУРДАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1990 року народження, – солдат, гранатометник. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.



МИХАЛЬЧУК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 1984 року народження, – солдат, стрілець. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.



СТЕФАНЮК СЕРГІЙ ІЛАРІОНОВИЧ, 1973 року народження, – старший сержант, гранатометник. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.



ЛАНЕВИЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1988 року народження, – солдат, механік-водій. Загинув 13 вересня 2022 року в результаті підриву на розтяжці під час виконання бойового завдання на території Харківської області.



"Доземний уклін нашим Героям, які ціною власного життя захищають нашу державу і кожного українця. Світла пам'ять і вічна шана нашим землякам, які полягли за Україну", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з ворогом загинули п`ятеро волинян, які стали на захист України. Усі вони родом з Любешівщини.Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці., 1967 року народження – головний сержант, командир стрілецького відділення. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області., 1990 року народження, – солдат, гранатометник. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області., 1984 року народження, – солдат, стрілець. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області., 1973 року народження, – старший сержант, гранатометник. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області., 1988 року народження, – солдат, механік-водій. Загинув 13 вересня 2022 року в результаті підриву на розтяжці під час виконання бойового завдання на території Харківської області."Доземний уклін нашим Героям, які ціною власного життя захищають нашу державу і кожного українця. Світла пам'ять і вічна шана нашим землякам, які полягли за Україну", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію