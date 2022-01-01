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Війна з Росією забрала життя п’ятьох Героїв з Волині

Війна з Росією забрала життя п’ятьох Героїв з Волині
У бою з ворогом загинули п`ятеро волинян, які стали на захист України. Усі вони родом з Любешівщини.

Про це повідомив Володимир Сергійчук на своїй сторінці у фейсбуці.

БУРДАК ВІКТОР ІВАНОВИЧ, 1967 року народження – головний сержант, командир стрілецького відділення. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.

БУРДАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1990 року народження, – солдат, гранатометник. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.

МИХАЛЬЧУК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 1984 року народження, – солдат, стрілець. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.

СТЕФАНЮК СЕРГІЙ ІЛАРІОНОВИЧ, 1973 року народження, – старший сержант, гранатометник. Загинув 10 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.

ЛАНЕВИЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1988 року народження, – солдат, механік-водій. Загинув 13 вересня 2022 року в результаті підриву на розтяжці під час виконання бойового завдання на території Харківської області.

"Доземний уклін нашим Героям, які ціною власного життя захищають нашу державу і кожного українця. Світла пам'ять і вічна шана нашим землякам, які полягли за Україну", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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