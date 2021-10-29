1 жовтня Волинь буде повністю готова до опалювального сезону

1 жовтня Волинь буде повністю готова до опалювального сезону
Волинь готова до опалювального сезону на 90%. Усі підготовчі роботи планують завершити до 1 жовтня.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

Наразі підготували:

– 793 котельні (96% від загальної кількості),

– 270,6 км теплових мереж (92,1% від загальної протяжності),

– 57 центрально-теплових пунктів (91%).

Особлива увага приділяється створенню запасів твердого палива, оскільки триває робота із заміщення газових котлів на твердопаливні. Зокрема, в області уже заготували 14,6 тисячі тонн вугілля (88% від запланованого) та майже 60 тисяч кубометрів дров і дерев’яних відходів (88,1% від запланованого).

Підприємствами теплопостачання впроваджуються заходи задля економнішого та ефективнішого використання газу. А саме: замінюють котли, пальникові пристрої, насосне обладнання та влаштовують в житлових будинках індивідуальні теплові пункти (ІТП).

Крім того, в області тривають закупівлі генераторів для житлово-комунальної сфери у разі перебоїв з постачанням електроенергії.

Що стосується міст, то теплопостачальні організації «Луцьктепло», «Ковельтепло», «Володимиртепло» та «Нововолинськтеплокомуненерго» узгодили об’єми газу, які мають бути на опалювальний період і підписали договори на постачання з НАК «Нафтогаз України».

«Нафтогаз України» повідомляє, що усі споживачі отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований» за ціною 7,96 грн/м3 (з ПДВ, без вартості транспортування). Така ціна діятиме щонайменше до 1 травня 2023 року.

Слід зазначити, що опалювальний сезон 2022 розпочнеться, коли надворі температура повітря буде нижче 8 градусів впродовж трьох діб.

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Теги: опалювальний сезон, Волинь
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