Окупант скаржиться на оточення українськими військовими: перехоплення ГУР

Окупант скаржиться на оточення українськими військовими: перехоплення ГУР
Російський окупант поскаржився на втрату всіх своїх речей, оскільки був вимушений тікати з оточення українських військових.

Про це повідомляє ГУР МО України.

Росіянин розповів знайомому, що їх на позиції було 15 осіб, а на них виїхали 5 українських танків та майже 100 піхотинців.

"Нас оточили та ми дві доби там тримались", - розповів окупант.

Росіянин похизувався, що зараз він одягнений у цивільний одяг і що йому вдалося викрасти штани та кофту.

"А танк вимушені були залишити, у мене там німецькі ножі залишились", - пожалівся окупант.




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Теги: ГУР МО, перехоплення, окупанти, розмова
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