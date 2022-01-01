Окупант скаржиться на оточення українськими військовими: перехоплення ГУР
Сьогодні, 19:23
Російський окупант поскаржився на втрату всіх своїх речей, оскільки був вимушений тікати з оточення українських військових.
Про це повідомляє ГУР МО України.
Росіянин розповів знайомому, що їх на позиції було 15 осіб, а на них виїхали 5 українських танків та майже 100 піхотинців.
"Нас оточили та ми дві доби там тримались", - розповів окупант.
Росіянин похизувався, що зараз він одягнений у цивільний одяг і що йому вдалося викрасти штани та кофту.
"А танк вимушені були залишити, у мене там німецькі ножі залишились", - пожалівся окупант.
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Про це повідомляє ГУР МО України.
Росіянин розповів знайомому, що їх на позиції було 15 осіб, а на них виїхали 5 українських танків та майже 100 піхотинців.
"Нас оточили та ми дві доби там тримались", - розповів окупант.
Росіянин похизувався, що зараз він одягнений у цивільний одяг і що йому вдалося викрасти штани та кофту.
"А танк вимушені були залишити, у мене там німецькі ножі залишились", - пожалівся окупант.
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