Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 вересня
У Луцьку 16 вересня ясним небо буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора.

Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.

Як повідомляють синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології, волинянам слід очікувати хмарності з проясненнями, вночі та вдень - невеликого дощу.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 14-19° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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