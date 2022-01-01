На Харківщині загинув ще один військовий з Волині Володимир Лепа
Сьогодні, 22:41
Від рук окупантів 10 вересня загинув 46-річний мешканець села Рудня Рожищенської громади, стрілець стрілецького батальйону – Лепа Володимир Ігорович.
Про це повідомили у громаді.
Він був мужнім та відповідальним солдатом, відважно виконував накази командира і вірно служив народові України. Загинув у запеклому бою з окупантами поблизу селища Мале Веселе на Харківщині.
"У цей важкий час приносимо щирі співчуття рідним і близьким воїна, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі", - зазначають у громаді.
Про дату та час прибуття транспорту із тілом загиблого Героя та чину поховання повідомлять додатково.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 16 вересня по 18 вересня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили у громаді.
Він був мужнім та відповідальним солдатом, відважно виконував накази командира і вірно служив народові України. Загинув у запеклому бою з окупантами поблизу селища Мале Веселе на Харківщині.
"У цей важкий час приносимо щирі співчуття рідним і близьким воїна, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі", - зазначають у громаді.
Про дату та час прибуття транспорту із тілом загиблого Героя та чину поховання повідомлять додатково.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 16 вересня по 18 вересня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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