На Харківщині загинув ще один військовий з Волині Володимир Лепа

Лепа Володимир Ігорович.



Про це



Він був мужнім та відповідальним солдатом, відважно виконував накази командира і вірно служив народові України. Загинув у запеклому бою з окупантами поблизу селища Мале Веселе на Харківщині.



"У цей важкий час приносимо щирі співчуття рідним і близьким воїна, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі", - зазначають у громаді.



Про дату та час прибуття транспорту із тілом загиблого Героя та чину поховання повідомлять додатково.



Траур за загиблим Героєм триватиме з 16 вересня по 18 вересня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від рук окупантів 10 вересня загинув 46-річний мешканець села Рудня Рожищенської громади, стрілець стрілецького батальйону –Про це повідомили у громаді.Він був мужнім та відповідальним солдатом, відважно виконував накази командира і вірно служив народові України. Загинув у запеклому бою з окупантами поблизу селища Мале Веселе на Харківщині."У цей важкий час приносимо щирі співчуття рідним і близьким воїна, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі", - зазначають у громаді.Про дату та час прибуття транспорту із тілом загиблого Героя та чину поховання повідомлять додатково.Траур за загиблим Героєм триватиме з 16 вересня по 18 вересня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію