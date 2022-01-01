Добрі новини від ВолиньPost за 15 вересня
Сьогодні, 23:15
Коли в країні – війна, здається, що добро зникло, тож причин для радості немає. Але це не про український народ! Ми продовжуємо всміхатися крізь сльози і радіти здобуткам наших хлопців та дівчат на фронті. Пишатися неймовірними українцями та українками, які невпинно волонтерять. Тими, хто продовжує працювати, і тими, хто представляє країну на спортивних змаганнях. Усіма. Ми – єдині, і саме через це ми переможемо.
У традиційній рубриці згадуємо про наших людей і «хороших рускіх». Наприклад, сьогодні, 15 вересня, ми писали про таке:
У Луцьку хочуть намалювати найбільшу картину в світі
Картину висотою 10 метрів і шириною 200 метрів, тобто загальною площею 2000 квадратних метрів, планують створити у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Для цього сам музей розширять на 5 тисяч метрів квадратних, за рахунок площі спортивної арени «Адреналін Сіті».
Німеччина передала Україні ще 4 установки Gepard
За останній тиждень Німеччина передала Збройним силам України ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Незабаром українська армія має отримати ще шість таких ЗСУ.
Gepard базується на шасі танка Leopard 1. На башті, що може обертатися повне коло, встановлено дві 35-мм гармати Oerlikon KDA та два радари: пошуковий і відстежувальний. Кожна з гармат має швидкострільність 550 пострілів на хвилину. Довжина стволів становить 3,15 м, початкова швидкість снарядів – 1440 м/с, ефективна дальність ураження – 5500 м. До боєкомплекту входять 640 снарядів для ураження повітряних цілей і 40 бронебійних снарядів для стрільби по наземних цілях.
Леся Нікітюк знімала у Луцьку випуск свого тревел-шоу
В обласному центрі Волині побувала українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк.
У Луцьку відома ведуча шоу "Орел і решка" знімала черговий випуск авторського тревел-шоу «Le Маршрутка».
Знімальна група побувала у одному із корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Також автобус шоу містяни бачили на вулицях Луцька.
За минулу добу українські воїни ліквідували 200 окупантів і чотири літаки
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 53850 солдатів. Загальні бойові втрати Росії на 15 вересня орієнтовно склали:
особового складу - близько 53850 (+200) осіб;
танків - 2193 (+13);
бойових броньованих машин - 4682 (+17);
артилерійських систем - 1295 (+5);
РСЗВ - 311 (+0);
засоби ППО - 167 (+0);
літаків - 250 (+4);
вертольотів - 215 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0);
крилатих ракет - 233 (+0);
кораблів/катерів - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3522 (+21);
спеціальної техніки - 120 (+0).
Волинянка виборола золото на міжнародних змаганнях і повернулась на фронт
Цього разу у змаганнях вперше брала участь збірна України. Наші ветерани показали високий результат і завоювали 93 медалі, посівши друге місце в загальнокомандному рейтингу. Троє учасників команди – волиняни – Богдан Оксентюк, Павло Ковальський і Майя Москвич.
Майя Москвич здобула першість зі стрільби з лука, кульової стрільби з гвинтівки стоячи та перемогла у гольф. Після змагань бійчиня ЗСУ на півтори доби повернулась у рідний Луцьк.
Лучанка стала віцечемпіонкою Європи з французького боксу. ФОТО
Нещодавно у Франції відбувся чемпіонат Європи з французького боксу Сават. Участь у чемпіонаті взяли представники з 10 країн, серед яких і Україна.
У складних поєдинках спортсменка з Луцька Анастасія Коновальчук гідно представила Україну та здобула срібну медаль.
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У традиційній рубриці згадуємо про наших людей і «хороших рускіх». Наприклад, сьогодні, 15 вересня, ми писали про таке:
У Луцьку хочуть намалювати найбільшу картину в світі
Картину висотою 10 метрів і шириною 200 метрів, тобто загальною площею 2000 квадратних метрів, планують створити у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Для цього сам музей розширять на 5 тисяч метрів квадратних, за рахунок площі спортивної арени «Адреналін Сіті».
Німеччина передала Україні ще 4 установки Gepard
За останній тиждень Німеччина передала Збройним силам України ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Незабаром українська армія має отримати ще шість таких ЗСУ.
Gepard базується на шасі танка Leopard 1. На башті, що може обертатися повне коло, встановлено дві 35-мм гармати Oerlikon KDA та два радари: пошуковий і відстежувальний. Кожна з гармат має швидкострільність 550 пострілів на хвилину. Довжина стволів становить 3,15 м, початкова швидкість снарядів – 1440 м/с, ефективна дальність ураження – 5500 м. До боєкомплекту входять 640 снарядів для ураження повітряних цілей і 40 бронебійних снарядів для стрільби по наземних цілях.
Леся Нікітюк знімала у Луцьку випуск свого тревел-шоу
В обласному центрі Волині побувала українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк.
У Луцьку відома ведуча шоу "Орел і решка" знімала черговий випуск авторського тревел-шоу «Le Маршрутка».
Знімальна група побувала у одному із корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Також автобус шоу містяни бачили на вулицях Луцька.
За минулу добу українські воїни ліквідували 200 окупантів і чотири літаки
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 53850 солдатів. Загальні бойові втрати Росії на 15 вересня орієнтовно склали:
особового складу - близько 53850 (+200) осіб;
танків - 2193 (+13);
бойових броньованих машин - 4682 (+17);
артилерійських систем - 1295 (+5);
РСЗВ - 311 (+0);
засоби ППО - 167 (+0);
літаків - 250 (+4);
вертольотів - 215 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0);
крилатих ракет - 233 (+0);
кораблів/катерів - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3522 (+21);
спеціальної техніки - 120 (+0).
Волинянка виборола золото на міжнародних змаганнях і повернулась на фронт
Цього разу у змаганнях вперше брала участь збірна України. Наші ветерани показали високий результат і завоювали 93 медалі, посівши друге місце в загальнокомандному рейтингу. Троє учасників команди – волиняни – Богдан Оксентюк, Павло Ковальський і Майя Москвич.
Майя Москвич здобула першість зі стрільби з лука, кульової стрільби з гвинтівки стоячи та перемогла у гольф. Після змагань бійчиня ЗСУ на півтори доби повернулась у рідний Луцьк.
Лучанка стала віцечемпіонкою Європи з французького боксу. ФОТО
Нещодавно у Франції відбувся чемпіонат Європи з французького боксу Сават. Участь у чемпіонаті взяли представники з 10 країн, серед яких і Україна.
У складних поєдинках спортсменка з Луцька Анастасія Коновальчук гідно представила Україну та здобула срібну медаль.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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