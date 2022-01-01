Добрі новини від ВолиньPost за 15 вересня

У традиційній рубриці згадуємо про наших людей і «хороших рускіх». Наприклад, сьогодні, 15 вересня, ми писали про таке:Картину висотою 10 метрів і шириною 200 метрів, тобто загальною площею 2000 квадратних метрів, планують створити у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Для цього сам музей розширять на 5 тисяч метрів квадратних, за рахунок площі спортивної арени «Адреналін Сіті».За останній тиждень Німеччина передала Збройним силам України ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Незабаром українська армія має отримати ще шість таких ЗСУ.Gepard базується на шасі танка Leopard 1. На башті, що може обертатися повне коло, встановлено дві 35-мм гармати Oerlikon KDA та два радари: пошуковий і відстежувальний. Кожна з гармат має швидкострільність 550 пострілів на хвилину. Довжина стволів становить 3,15 м, початкова швидкість снарядів – 1440 м/с, ефективна дальність ураження – 5500 м. До боєкомплекту входять 640 снарядів для ураження повітряних цілей і 40 бронебійних снарядів для стрільби по наземних цілях.В обласному центрі Волині побувала українська телеведуча та блогеркаУ Луцьку відома ведуча шоу "Орел і решка" знімала черговий випуск авторського тревел-шоу «Le Маршрутка».Знімальна група побувала у одному із корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Також автобус шоу містяни бачили на вулицях Луцька.З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 53850 солдатів. Загальні бойові втрати Росії на 15 вересня орієнтовно склали:особового складу - близько 53850 (+200) осіб;танків - 2193 (+13);бойових броньованих машин - 4682 (+17);артилерійських систем - 1295 (+5);РСЗВ - 311 (+0);засоби ППО - 167 (+0);літаків - 250 (+4);вертольотів - 215 (+0);безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0);крилатих ракет - 233 (+0);кораблів/катерів - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3522 (+21);спеціальної техніки - 120 (+0).Цього разу у змаганнях вперше брала участь збірна України. Наші ветерани показали високий результат і завоювали 93 медалі, посівши друге місце в загальнокомандному рейтингу. Троє учасників команди – волиняни –Майя Москвич здобула першість зі стрільби з лука, кульової стрільби з гвинтівки стоячи та перемогла у гольф. Після змагань бійчиня ЗСУ на півтори доби повернулась у рідний Луцьк.Нещодавно у Франції відбувся чемпіонат Європи з французького боксу Сават. Участь у чемпіонаті взяли представники з 10 країн, серед яких і Україна.У складних поєдинках спортсменка з Луцькагідно представила Україну та здобула срібну медаль.