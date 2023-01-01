У Луцькій громаді готуються перейменувати ще понад десяток вулиць

У Луцькій громаді готуються перейменувати ще понад десяток вулиць
У Луцькій міській територіальній громаді оголосили про початок проведення громадського обговорення пропозицій щодо перейменування вулиць в облцентрі та селі Милуші.

Про це повідомляє департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами міськради.

Зокрема пропонується змінити назви таких вулиць:

1. Чернишевського – на Петлюри Симона
2. Арцеулова – на Севастопольської авіабригади
3. Вороніхіна – на Володимира Патріарха або Ольги княгині
4. Даньшина – на Косач Ізидори або Івасюка Володимира
5. Маковського – на Дзюби Івана або Козяра Анатолія
6. Павлова – на Крата Михайла
7. Скрябіна – на Стравінського Ігоря
8. Софії Ковалевської – на Пчілки Олени
9. Чайковського – на Любарта князя
10. Тарасова (с. Милуші) – на Шевченка Тараса
11. Єршова – Яремчука Назарія

Громадські обговорення відбудуться 27 грудня 2023 року о 15.00 в приміщенні залу засідань департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35.

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Теги: перейменування, Луцьк
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