У Луцькій громаді готуються перейменувати ще понад десяток вулиць

У Луцькій міській територіальній громаді оголосили про початок проведення громадського обговорення пропозицій щодов облцентрі та селі Милуші.Про це повідомляє департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами міськради.1. Чернишевського – на Петлюри Симона2. Арцеулова – на Севастопольської авіабригади3. Вороніхіна – на Володимира Патріарха або Ольги княгині4. Даньшина – на Косач Ізидори або Івасюка Володимира5. Маковського – на Дзюби Івана або Козяра Анатолія6. Павлова – на Крата Михайла7. Скрябіна – на Стравінського Ігоря8. Софії Ковалевської – на Пчілки Олени9. Чайковського – на Любарта князя10. Тарасова (с. Милуші) – на Шевченка Тараса11. Єршова – Яремчука НазаріяГромадські обговорення відбудуться 27 грудня 2023 року о 15.00 в приміщенні залу засідань департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35.