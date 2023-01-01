У Луцькій громаді перейменували вулиці.Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 31 жовтня, під час пленарного засідання 52-ї сесії депутати Луцької міської ради.Ушинського - на Художників, Тимірязєва - на Медична, Нахімова - на Джерельна, Гордіюк - на Захисників України, Верещагіна - на Освітня, Мічуріна - на Героїв України у смт Рокині, Качалова - на В’їзна у селі Зміїнець, Гагаріна - на Паркова у селі Милуші та провулок Гагаріна - на провулок Парковий у цьому ж селі.У смт Рокині рішенням обранців громади об'єднано вулицю Норільська з вулицею Квітнева. Вулиця отримала назву - Квітнева.Нові назви вулиць у Луцьку будуть запроваджені з 15 листопада цього року.Крім того, у Луцьку об'єднали вулицю Глінки з вулицею Фабрична. Нова назва вулиці - Фабрична буде запроваджена з 1 січня 2024 року.Також депутати підтримали ініціативу родинита громадськості щодо перейменування вулиці Бенделіані на вулицю Климчука Сергія, який 2014 року добровільно пішов захищати Україну і загинув у Луганській області. Вулицю перейменують з 1 грудня 2023 року.У визначені терміни працівники департаменту житлово - комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новими назвами вулиць на будівлях Луцької територіальної громади.