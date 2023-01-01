12 років тюрми отримав «журналіст», який шпигував для росії

Дванадцять років тюрми отримав агент фсб, який під виглядом журналіста шпигував для рф на Харківщині та Донеччині.Про це у телеграмі інформує пресслужба СБУ.Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав учасник агентурної мережі фсб, яка діяла у Харківській та Донецькій областях. Він використовував посвідчення журналіста, щоб збирати розвіддані про Сили оборони та коригувати повітряні удари агресора по регіонах.Контррозвідники СБУ затримали зловмисника та ще трьох його спільників у результаті спецоперації у березні цього року на прифронтовій території на сході України.Наразі за матеріалами Служби безпеки суд призначив російському агенту 12 років тюрми.За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Дружківки на Донеччині, який працював у редакції однієї з місцевих газет.Однак, ще до початку повномасштабного вторгнення рф він готував проросійські матеріали для одного з рупорів кремля – медіагрупи «росія сьогодні».Таким чином чоловік потрапив у поле зору спецслужб рф, які залучили його до негласної співпраці через діючого на той час у Харкові почесного консула рф.Після вербування російський агент прибув до свого «куратора» на територію країни-агресора та пройшов навчальний «спецкурс» розвідувально-підривної діяльності.Потім його перевели у «режим очікування», а вже після 24 лютого 2022 року він приступив до виконання ворожих завдань.Серед основних завдань агента був збір інформації про час та кількість військових ешелонів ЗСУ, які рухались у напрямку передової.Крім того, він фіксував наслідки ворожих обстрілів по Краматорську, Дружківці та Костянтинівці. Після цього надсилав відповідні «звіти» агресору для коригування вогню по українських містах.Разом з цим російський агент розвідував локації вогневих позицій, фортифікаційних споруд та складів з боєприпасами українських військ.Для комунікації з окупантами використовував анонімні чати у месенджері.На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України .