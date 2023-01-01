На Волині рідним трьох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди





Про це



Урочиста подія відбулася під час чергової сесії міської ради. Нагороди родичам полеглих воїнів вручили міський голова Олександр Ковальчук та начальник групи морально психологічного забезпечення Луцького РТЦК та СП підполковник Юрій Хомяк.



Нагородами відзначили:



- Сороку Романа Миколайовича - учасника російсько-української війни, солдата 95-ої окремої десантно-штурмової бригади, стрілця-санітара десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно).



- Сидорука Олександра Сергійовича - учасника російсько-української війни, старшого солдата 14-ої окремої механізованої бригади, старшого стрільця механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно).



- Міщука Сергія Олександровича - учасника російсько-української війни, солдата 3-го повітряно-десантного батальйону. Нагороджений медаллю "Захиснику Вітчизни" (посмертно).



Орден "За мужність" - державна нагорода України, якою відзначають за особисту мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також в інших випадках при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку з ризиком для життя.





ДОВІДКОВО.



Медаль "Захиснику Вітчизни" - державна нагорода України для нагородження ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, осіб, які брали участь у визволенні України від фашистських загарбників, та інших громадян України за виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 31 жовтня 2023 року, у Ківерцівській громаді сім'ям трьох загиблих Героїв вручили державні нагороди, якими посмертно були нагороджені захисники.Про це повідомили у Ківерцівській громаді.Урочиста подія відбулася під час чергової сесії міської ради. Нагороди родичам полеглих воїнів вручили міський голова Олександр Ковальчук та начальник групи морально психологічного забезпечення Луцького РТЦК та СП підполковник- учасника російсько-української війни, солдата 95-ої окремої десантно-штурмової бригади, стрілця-санітара десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно).- учасника російсько-української війни, старшого солдата 14-ої окремої механізованої бригади, старшого стрільця механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно).- учасника російсько-української війни, солдата 3-го повітряно-десантного батальйону. Нагороджений медаллю "Захиснику Вітчизни" (посмертно).Орден "За мужність" - державна нагорода України, якою відзначають за особисту мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також в інших випадках при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку з ризиком для життя.Медаль "Захиснику Вітчизни" - державна нагорода України для нагородження ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, осіб, які брали участь у визволенні України від фашистських загарбників, та інших громадян України за виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України.

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