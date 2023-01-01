У Секторі Гази загинула ще одна українська дитина, кількість жертв збільшилася до чотирьох, – МЗС

У Секторі Гази загинула ще одна українська дитина, кількість жертв збільшилася до чотирьох, – МЗС
Кількість загиблих українців у Секторі Гази зросла до чотирьох.

Про це hromadske повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За даними МЗС України, серед чотирьох загиблих українців у Секторі Гази троє — це діти. Станом на 26 жовтня в МЗС повідомляли про трьох загиблих, серед яких двоє дітей та одна доросла людина.

Також відомо про 6 поранених українців у Секторі Гази. Із часу останнього оновлення інформації їх кількість не збільшилась. Тоді в МЗС зазначали, що шість українців отримали поранення різного ступеня тяжкості, із них троє — це діти.

Окрім того, наразі МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Що відомо про українців в Ізраїлі й Секторі Гази?

Україна розпочала евакуацію своїх громадян, які перебувають в Ізраїлі та Секторі Гази, після загострення там воєнних дій.

Перший рейс відбувся 14 жовтня. Тоді з Тель-Авіва до Бухареста вилетіли 207 громадян України, зокрема 63 дитини. Другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, серед яких були 107 жінок і 23 дитини, вилетів з Ізраїлю 16 жовтня. Того самого дня відбувся і третій евакуаційний рейс зі 74 українцями на борту. Учетверте з Ізраїлю чартерним рейсом до Румунії відлетіли 79 громадян України.

24 жовтня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук назвав ситуацію в Секторі Гази «абсолютно неконтрольованою». За його словами, інформацію про стан справ в анклаві, зокрема про загиблих і поранених українців, посольство отримує тільки через кількох активістів української громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Діти, Сектор Гази
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцька міська рада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
12 років тюрми отримав «журналіст», який шпигував для росії
Сьогодні, 14:14
На Волині рідним трьох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди
Сьогодні, 14:00
У Секторі Гази загинула ще одна українська дитина, кількість жертв збільшилася до чотирьох, – МЗС
Сьогодні, 13:42
росія визнала, що родину у Волновасі розстріляли її військові
Сьогодні, 13:28
«На щиті»: на Волинь повертається Герой Володимир Степашук
Сьогодні, 13:13
Схожі новини
Луцькі школярі перемогли на всеукраїнському турнірі з математики Луцькі школярі перемогли на всеукраїнському турнірі з математики
30 жовтень, 18:17
Тиждень без матері: у Луцьку виявили трьох дітей, покинутих напризволяще Тиждень без матері: у Луцьку виявили трьох дітей, покинутих напризволяще
30 жовтень, 15:45
В дитячій поліклініці у Луцьку оновили процес обробки і отримання результатів аналізів В дитячій поліклініці у Луцьку оновили процес обробки і отримання результатів аналізів
28 жовтень, 17:17
Волиняни у Варшаві презентували виставку дитячих малюнків на уламках ракет. ВІДЕО Волиняни у Варшаві презентували виставку дитячих малюнків на уламках ракет. ВІДЕО
24 жовтень, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькій громаді перейменували вулиці
Сьогодні, 14:50
 0
Луцька міська рада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА
Сьогодні, 14:25
 0
12 років тюрми отримав «журналіст», який шпигував для росії
Сьогодні, 14:14
 0
На Волині рідним трьох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди
Сьогодні, 14:00
 0
У Секторі Гази загинула ще одна українська дитина, кількість жертв збільшилася до чотирьох, – МЗС
Сьогодні, 13:42
 0
Медіа
відео
1/8