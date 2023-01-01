У Секторі Гази загинула ще одна українська дитина, кількість жертв збільшилася до чотирьох, – МЗС
Сьогодні, 13:42
Кількість загиблих українців у Секторі Гази зросла до чотирьох.
Про це hromadske повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
За даними МЗС України, серед чотирьох загиблих українців у Секторі Гази троє — це діти. Станом на 26 жовтня в МЗС повідомляли про трьох загиблих, серед яких двоє дітей та одна доросла людина.
Також відомо про 6 поранених українців у Секторі Гази. Із часу останнього оновлення інформації їх кількість не збільшилась. Тоді в МЗС зазначали, що шість українців отримали поранення різного ступеня тяжкості, із них троє — це діти.
Окрім того, наразі МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.
Що відомо про українців в Ізраїлі й Секторі Гази?
Україна розпочала евакуацію своїх громадян, які перебувають в Ізраїлі та Секторі Гази, після загострення там воєнних дій.
Перший рейс відбувся 14 жовтня. Тоді з Тель-Авіва до Бухареста вилетіли 207 громадян України, зокрема 63 дитини. Другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, серед яких були 107 жінок і 23 дитини, вилетів з Ізраїлю 16 жовтня. Того самого дня відбувся і третій евакуаційний рейс зі 74 українцями на борту. Учетверте з Ізраїлю чартерним рейсом до Румунії відлетіли 79 громадян України.
24 жовтня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук назвав ситуацію в Секторі Гази «абсолютно неконтрольованою». За його словами, інформацію про стан справ в анклаві, зокрема про загиблих і поранених українців, посольство отримує тільки через кількох активістів української громади.
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Про це hromadske повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
За даними МЗС України, серед чотирьох загиблих українців у Секторі Гази троє — це діти. Станом на 26 жовтня в МЗС повідомляли про трьох загиблих, серед яких двоє дітей та одна доросла людина.
Також відомо про 6 поранених українців у Секторі Гази. Із часу останнього оновлення інформації їх кількість не збільшилась. Тоді в МЗС зазначали, що шість українців отримали поранення різного ступеня тяжкості, із них троє — це діти.
Окрім того, наразі МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.
Що відомо про українців в Ізраїлі й Секторі Гази?
Україна розпочала евакуацію своїх громадян, які перебувають в Ізраїлі та Секторі Гази, після загострення там воєнних дій.
Перший рейс відбувся 14 жовтня. Тоді з Тель-Авіва до Бухареста вилетіли 207 громадян України, зокрема 63 дитини. Другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, серед яких були 107 жінок і 23 дитини, вилетів з Ізраїлю 16 жовтня. Того самого дня відбувся і третій евакуаційний рейс зі 74 українцями на борту. Учетверте з Ізраїлю чартерним рейсом до Румунії відлетіли 79 громадян України.
24 жовтня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук назвав ситуацію в Секторі Гази «абсолютно неконтрольованою». За його словами, інформацію про стан справ в анклаві, зокрема про загиблих і поранених українців, посольство отримує тільки через кількох активістів української громади.
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