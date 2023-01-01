росія визнала, що родину у Волновасі розстріляли її військові

Російські силовики змушені були визнати, що масовий розстріл української родини в окупованій Волновасі здійснили військові рф.Про це повідомив Український інформаційний центр у телеграмі.Слідчий комітет росії заявив, що 30 жовтня у справі про вбивство всіх дев'яти членів української сім'ї в окупованій Волновасі затримали двох російських військових.За даними слідкому, мотивом злочину послужив побутовий конфлікт.Нагадаємо, у жовтні 2023 рокуособи кавказької зовнішності, одягнуті у військову форму. Озброєні люди вимагали, щоб родина, яка у ньому мешкала, звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії.Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім’ї фізичною розправою та пішли.27 жовтня представники зф рф повернулись до помешкання та, застосувавши вогнепальну зброю, розстріляли усіх 9 членів родини, які на той момент вже спали. Серед вбитих – троє жінок та двоє малолітніх дітей 2014 й 2018 років народження.Наразі досудове розслідування триває.