Волиняни прощаються із загиблим офіцером Володимиром Ващенком

Володимира Ващенка.



Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир



«Коридором шани володимирчани прощаються з Героєм Володимиром Ващенком», - зазначають автори каналу.



Вони опублікували відео прощання.







Нагадаємо, виконуючи бойове завдання з відбиття російської агресії, на Донеччині загинув майор Володимир Ващенко. 54-річний військовослужбовець до останнього подиху був вірний присязі та виконанню свого обов'язку.



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