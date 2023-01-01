Волиняни прощаються із загиблим офіцером Володимиром Ващенком

Волиняни прощаються із загиблим офіцером Володимиром Ващенком
У Володимирі, що на Волині, сьогодні, 31 жовтня проводять в останню путь полеглого Героя – майора Володимира Ващенка.

Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир

«Коридором шани володимирчани прощаються з Героєм Володимиром Ващенком», - зазначають автори каналу.
Волиняни прощаються із загиблим офіцером Володимиром Ващенком

Вони опублікували відео прощання.



Нагадаємо, виконуючи бойове завдання з відбиття російської агресії, на Донеччині загинув майор Володимир Ващенко. 54-річний військовослужбовець до останнього подиху був вірний присязі та виконанню свого обов'язку.

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Теги: загиблі, війна
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