Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»

Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
Депутати Луцької міської ради виділили 40 мільйонів гривень на закупівлю безпілотників для ЗСУ. Про це стало відомо під час сесійного засідання.

Як розповів очільник батальйону оперативного реагування «Луцьк», депутат Луцькради Роман Бондарук, одним із розробників цих БпЛА є інженер батальйону.

«Цим потрібно гордитися. Ми працюємо над проєктом більш як півтора року. Цей БпЛА (літак) нині проходить експертизу та стає на озброєння ЗСУ», - наголосив депутат.

Луцький міський голова Ігор Поліщук додав, що такі безпілотники зможуть придбати усі військові частини, які будуть їх потребувати.

34 депутати міської ради підтримали виділення 40 мільйонів гривень на придбання літаків.

Як з’ясувалося, мова йде про розробку добровольців БОР «Луцьк» - розвідника у режимі фотоліт або баражуючий боєприпас «Рейдер-2», які можуть літати до 4 годин та долати близько 200 кілометрів, несучи на собі вантаж до 5 кілограмів.

До слова, «Рейдер-2» можуть виконувати як функції розвідки, так і бути бойовими, переносячи на собі вибухівку.

Нагадаємо, нещодавно Луцька міськрада закупила для потреб військовослужбовців ЗСУ 30 квадрокоптерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, дрони, Луцьк, бюджет, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 31 жовтня – 5 листопада
Сьогодні, 15:00
У Луцькій громаді перейменували вулиці
Сьогодні, 14:50
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
Сьогодні, 14:25
12 років тюрми отримав «журналіст», який шпигував для росії
Сьогодні, 14:14
На Волині рідним трьох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
27 лютий, 2022, 22:10
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
19 червень, 2020, 18:33
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО «Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
05 вересень, 2019, 14:54
Дрони-бомбери для 100-ої бригади ТрО передав головний рабин України Дрони-бомбери для 100-ої бригади ТрО передав головний рабин України
27 жовтень, 15:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Давидчуком
Сьогодні, 18:01
 0
«Майже мільярд гривень громада Києва виділила на потреби Морської піхоти ЗСУ», – командир аеророзвідників Мадяр
Сьогодні, 17:50
 0
Назвали переможця тендеру на зведення житла для переселенців у Ковелі
Сьогодні, 17:43
 0
На Волині попрощалися із Володимиром Пахольчуком, чиє життя обірвала війна
Сьогодні, 17:34
 0
Водоканал на Волині попередив про погіршення якості питної води
Сьогодні, 17:31
 0
Медіа
відео
1/8