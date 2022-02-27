Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»

Депутати Луцької міської ради виділили 40 мільйонів гривень на закупівлю безпілотників для ЗСУ. Про це стало відомо під час сесійного засідання.Як розповів очільник батальйону оперативного реагування «Луцьк», депутат Луцькради, одним із розробників цих БпЛА є інженер батальйону.«Цим потрібно гордитися. Ми працюємо над проєктом більш як півтора року. Цей БпЛА (літак) нині проходить експертизу та стає на озброєння ЗСУ», - наголосив депутат.Луцький міський головадодав, що такі безпілотники зможуть придбати усі військові частини, які будуть їх потребувати.34 депутати міської ради підтримали виділення 40 мільйонів гривень на придбання літаків.Як з’ясувалося, мова йде про розробку добровольців БОР «Луцьк» - розвідника у режимі фотоліт або баражуючий боєприпас «Рейдер-2», які можуть літати до 4 годин та долати близько 200 кілометрів, несучи на собі вантаж до 5 кілограмів.До слова, «Рейдер-2» можуть виконувати як функції розвідки, так і бути бойовими, переносячи на собі вибухівку.Нагадаємо, нещодавно Луцька міськрададля потреб військовослужбовців ЗСУ 30 квадрокоптерів.