Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 31 жовтня – 5 листопада

Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.



Цього тижня для поціновувачів театрального мистецтва підготували чимало цікавого. Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться впродовж цього тижня у театрі.



У вівторок, 31 жовтня, о 18:00 на камерній сцені театру відбудеться драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані.



У руках геніального Автора нова комедія на мотив шекспірівського шедевру «Ромео і Джульєтта». Усе готове до роботи: декорації, сцена, актори… Та не все так просто у житті талановитого митця. Доля майбутньої вистави залежить від безжалісної Цензорки-диктаторки. Саме вона впродовж семи днів віртуозно, не без задоволення знущається над бідолашним, мовляв, «Я хочу кохання без поцілунків», «Я хочу комедію без жартів», і, зрештою, «Я хочу щоб вистава прославляла Імператора Японії»!





І коли здається, що нещасний Автор ось-ось здасться, йому спадає на думку неочікуваний сюжетний поворот у своєму шедеврі.



То хто ж переможе: диктатура чи свобода?… Перепрошуємо! Цензорка чи Автор?



Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.



1 листопада о 18:00 – драма-інтерв'ю про українок в Італії «Долі жіночі, або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака та Галини Микитюк.





Калейдоскоп із людських пристрастей, переживань та фатальних рішень, а також справжні свідчення жінок на відео у виставі та інтерактив із глядачами.



4 листопада о 18:00 на основній сцені до перегляду пропонується комічна опера «Наталка Полтавка» Івана Котляревського, музика Миколи Лисенка.





Українська класика, наповнена солов'їними співами, добрим гумором та, звісно ж, любов'ю. Це те, що має побачити й відчути кожен українець!



5 листопада о 12:00 волинян та гостей запрошують на мюзикл для дітей «Рукавичка» В’ячеслава Полянського та Михайла Євшина.





«І у радощах, і в тузі завжди поруч вірні друзі. Той, хто хоче друзів мати, поспішай у нашу хату. Всі сюди, місце друзям є завжди. Не чекай, друзям руку дай. Дружба –найдорожче в світі – знають всі дорослі й діти. Усі звірі, пташки знають: друзів звідусіль чекають», – саме такий заклик звучить у фінальній пісні.



5 листопада о 17:00 на основній сцені відбудеться комедія «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка.



Ой, що коїться в українському селі у цій виставі! Красуню хочуть віддати заміж за дурника! Візьміть безпосередню участь у «Сватанні на Гончарівці» у нашому театрі! Гарантуємо усім глядачам неперевершену акторську гру та національний колорит!



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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