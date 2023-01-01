У Луцьку гвардійці затримали чоловіка з наркотою

У Луцьку гвардійці затримали чоловіка з наркотою
У Луцьку бійці Нацгвардії затримали особу з ймовірними наркотичними речовинами.

Про це у фейсбуці повідомляє військова частина 1141 Нацгвардії України.

Під час самостійного патрулювання у Луцьку нацгвардійці виявили чоловіка, який розпивав спиртні напої. Військовослужбовці зробили зауваження та почали встановлювати особу, після чого громадянин неадекватно відреагував та почав втікати.

Правоохоронці вирішили його переслідувати. Під час бігу чоловік викидав вміст кишень.

Після затримання особи, була проведена поверхнева перевірка. Під час неї було виявлено речі, згортки з порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. На місці події працювала слідчо-оперативна група.



Нагадаємо, унаслідок нічного обстрілу по Вовчанську на Харківщині виникла чимала пожежа.

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Теги: наркотики, Волинь
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