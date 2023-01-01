Сестра загиблого воїна з Волині Дмитра Зімича просить присвоїти йому звання Героя України

Дмитра Зімича з Волині просить присвоїти йому почесне звання Героя України (посмертно).



Про це йдеться у тексті



"Дмитро народився 6 жовтня 1996 року в с.В'зівне Любешівського району. У 2012 році закінчив загальноосвітню школу у своєму рідному селі. Після її закінчення навчався у Любешівському технічному коледжі, де у 2015 році здобув професію " тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва". Пізніше в цьому навчальному закладі в 2018 році здобув другу спеціальність "обслуговування та ремонт двигунів".



Восени 2018 року Діма був призваний на строкову службу, яку проходив на Черкащині. За час проходження строкової служби у підрозділі пожежної роти військової частини А3177 зарекомендував себе з позитивної сторони, як сумлінний та ввічливий військовослужбовець.



Дмитро завжди був цілеспрямованою і відповідальною людиною, тому в перші місяці повномасштабного вторгнення не зміг стояти осторонь та восени 2022 року вступив до ЗСУ.



Дмитро встиг і одружитись 1 вересня 2022 року під час відпустки.



Виконуючи обов'язки військової служби, під час наступальних дій в напрямку населеного пункту Одрадівка Бахмутського району Донецької області,



Діма був життєрадісною, чесною, порядною, відповідальною людиною, готовим завжди прийти на допомогу. Дуже любив, цінував та поважав батьків, дружину, при кожній можливості телефонував рідним, підбадьорював та оберігав їх від хвилювання, ніколи не жалівся, завжди був веселим.



Діма був справжнім патріотом своєї Батьківщини, за яку віддав найдорожче - своє життя. Я пишаюся своїм таким молодим братом, що в свої 26 років ризикував життям заради свободи свого народу.



Я вважаю, що мій брат Зімич Дмитро заслуговує найвищої державної нагороди - Героя України( посмертно)", - написала сестра Юлія Герець.



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