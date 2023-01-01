Росія вивела свої підрозділи з Білорусі і нових не заводила, – прикордонники

Росія вивела свої підрозділи з Білорусі і нових не заводила, – прикордонники
Ситуація на кордоні України з Білоруссю повністю контрольована, росія після ротації не заводила нові підрозділи на білоруську територію.

Про це сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає кореспондент Укрінформу.

"Ситуація на кордоні з РБ повністю контрольована. Поряд з нашим кордоном переміщення особового складу або техніки ми не відмічаємо. Все (навчання - ред.) відбувається на полігонах. Ми активно стежимо за ситуацією, аналізуємо, наскільки вона може нести загрозу. Додам, що рф вивела всі свої підрозділи з території Білорусі в рамках ротації і нових не заводила», - зазначив речник.

За словами Демченка, у Білорусі ще залишається певна кількість військових рф, але це більше обслуговуючий персонал тих технічних засобів, які ще залишаються на території Білорусі.

Нагадаємо, що на північному кордоні України проводяться заходи з підвищення щільності мінно-вибухових загороджень.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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