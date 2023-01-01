Росія вивела свої підрозділи з Білорусі і нових не заводила, – прикордонники





Про це сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає кореспондент



"Ситуація на кордоні з РБ повністю контрольована. Поряд з нашим кордоном переміщення особового складу або техніки ми не відмічаємо. Все (навчання - ред.) відбувається на полігонах. Ми активно стежимо за ситуацією, аналізуємо, наскільки вона може нести загрозу. Додам, що рф вивела всі свої підрозділи з території Білорусі в рамках ротації і нових не заводила», - зазначив речник.



За словами Демченка, у Білорусі ще залишається певна кількість військових рф, але це більше обслуговуючий персонал тих технічних засобів, які ще залишаються на території Білорусі.



Нагадаємо, що на північному кордоні України проводяться заходи з підвищення щільності мінно-вибухових загороджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація на кордоні України з Білоруссю повністю контрольована, росія після ротації не заводила нові підрозділи на білоруську територію.Про це сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Держприкордонслужби, передає кореспондент Укрінформу "Ситуація на кордоні з РБ повністю контрольована. Поряд з нашим кордоном переміщення особового складу або техніки ми не відмічаємо. Все (навчання - ред.) відбувається на полігонах. Ми активно стежимо за ситуацією, аналізуємо, наскільки вона може нести загрозу. Додам, що рф вивела всі свої підрозділи з території Білорусі в рамках ротації і нових не заводила», - зазначив речник.За словами Демченка, у Білорусі ще залишається певна кількість військових рф, але це більше обслуговуючий персонал тих технічних засобів, які ще залишаються на території Білорусі.Нагадаємо, що на північному кордоні України проводяться заходи з підвищення щільності мінно-вибухових загороджень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію