У Дія.Бізнес в Луцьку бізнесменів навчали маркетингу. Практичні кейси від учасників





У Віталій Оксенюк розповів про свій досвід у створенні маркетингових компаній для бізнесу.



Віталій Оксенюк — консультант, власник торгової марки OKSENIUK та засновник агенції «Офіс маркетолога Оксенюка», що є сертифікованим партнером Google Partners. Крім основної діяльності, спікер курує більше 15 підприємств різних галузей в Україні та США.





Участь в інтенсиві взяли понад 30 власників бізнесу, менеджерів, СММ-спеціалістів. У коментарях учасники поділилися отриманими знаннями, які, на їхню думку, будуть надалі найбільш корисними для розвитку бізнесу.



Юрій Шаламай, власник інтернет-магазину:

Може здатися, що це дуже прості поради, але коли починаєш їх застосовувати — бачиш, як круто це працює і зрештою впливає на весь твій бізнес. Наприклад, запровадження системи відгуків і практика, щоб передзвонювати до своїх клієнтів. У нас є оптові покупці і раніше ми не практикували збирати у них відгуки. Віталій радить хоча б написати смс, а ще краще — зателефонувати особисто. Впевнений, що це дуже важливо і допоможе укріпити бізнес-зв’язки з клієнтами.



Також почув багато порад щодо покращення сервісу. В наш час справді важливою є не тільки якість товару, а й сервіс — те, як ти цей товар презентуєш і продаєш. Тому буду над цим працювати.







Андрій Разумовський, власник «Connect Vape Shop»:

Я вже раніше був на консультації в Віталія Оксенюка, тому знаю, що він дає корисні практичні поради з маркетингу. Цього разу під час інтенсиву я зауважив для себе, що мій бізнес не має особливого позиціонування, тієї унікальної торгової пропозиції, за якою клієнти йшли б саме до нас. Тому зрозумів, що потрібно рухатися в цьому напрямку і шукати те, чим ми зможемо виділятися серед інших.





Марта Равська, СММ-спеціалістка:

Особливо цікаво було послухати про практичні кейси, які Віталій розв‘язував в абсолютно різних сферах. Деякі ідеї перейняла і вже почала втілювати. Наприклад, одній із своїх клієнток — власниці клініки пластичної хірургії — запропонувала запустити систему відгуків. Важливо, щоб така інформація була, це викликає довіру: якщо є багато відгуків, значить цьому закладу можна довіряти.

Ще одна ідея, яку використаю в комунікації магазину прикрас — після того, як клієнт отримає посилку, будемо відправляти смс з подякою, це підвищить лояльність.



Олена Іваніщук, власниця студії «Гарбузик»:

Основний висновок після інтенсиву — потрібно більше працювати над впізнаваністю бренду, знайти те, чим би я відрізнялася від інших і навчитися це презентувати. Насправді наша студія має багато фішок, якими ми відрізняємося від інших — тобто ми маємо унікальну торгову пропозицію, а також маємо великий спектр послуг. Про все це потрібно розповідати потенційним клієнтам, використовуючи всі канали комунікації. У нас, наприклад, добре розвинута сторінка в інстаграмі, проте ми втрачаємо клієнтів з інших соцмереж. Також важливо подумати над подачею інформації, врахувати, як клієнтові зручно її отримувати, як краще таргетуватися і налаштувати рекламу.



Юлія Малик, рієлторка:

У роботі рієлторів є одна особливість: дуже важко пояснювати людям, чому дорого. Під час інтенсиву я знайшла відразу декілька відповідей, якими буду тепер ділитися з клієнтами. Наприклад: «Найдорожче, що у нас є — це витрачений час, і він не може коштувати дешево». Минули ті часи, коли консультації були безплатними. І люди повинні розуміти, що ми витрачаємо цей свій цінний ресурс, а з іншого боку — економимо їхній час, так само безцінний.





Антон Корольов, власник підприємства із виготовлення флористичної упаковки «Декор Еліс»:

З важливого, що записав — до клієнта потрібно звертатися по імені. Ніби і знав це, і свого часу застосовували, маємо підключену ІP-телефонію, тому є всі можливості, але чомусь ця практика загубилася. Віталій ще раз нагадав, наскільки це важливо, і вже вчора після навчання на зборах я наголосив всім, щоб повернути цю практику.



Ще одна ідея: на накладні зробити QR-код для відгуків. Під час навчання говорили про важливість відгуків, і я відразу спроектував це на свій бізнес. У нас — інтернет-магазин і клієнт не має можливості прийти в офіс та відсканувати на стіні QR-код, щоб потім залишити відгук. Але кожному клієнту ми видаємо накладну, тому це можна використати і для отримання фідбеку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Успішно розвивати бізнес і побудувати впізнаваний бренд без дієвої маркетингової стратегії дуже складно. Тому знання з реклами, маркетингу і PR користуються все більшою популярністю. луцькому центрі Дія.Бізнес провели дводенний інтенсив «Маркетинг — не SMM або велика екскурсія у світ реклами». Маркетолог-практикрозповів про свій досвід у створенні маркетингових компаній для бізнесу.Віталій Оксенюк — консультант, власник торгової марки OKSENIUK та засновник агенції «Офіс маркетолога Оксенюка», що є сертифікованим партнером Google Partners. Крім основної діяльності, спікер курує більше 15 підприємств різних галузей в Україні та США.Участь в інтенсиві взяли понад 30 власників бізнесу, менеджерів, СММ-спеціалістів. У коментарях учасники поділилися отриманими знаннями, які, на їхню думку, будуть надалі найбільш корисними для розвитку бізнесу., власник інтернет-магазину:Може здатися, що це дуже прості поради, але коли починаєш їх застосовувати — бачиш, як круто це працює і зрештою впливає на весь твій бізнес. Наприклад, запровадження системи відгуків і практика, щоб передзвонювати до своїх клієнтів. У нас є оптові покупці і раніше ми не практикували збирати у них відгуки. Віталій радить хоча б написати смс, а ще краще — зателефонувати особисто. Впевнений, що це дуже важливо і допоможе укріпити бізнес-зв’язки з клієнтами.Також почув багато порад щодо покращення сервісу. В наш час справді важливою є не тільки якість товару, а й сервіс — те, як ти цей товар презентуєш і продаєш. Тому буду над цим працювати., власник «Connect Vape Shop»:Я вже раніше був на консультації в Віталія Оксенюка, тому знаю, що він дає корисні практичні поради з маркетингу. Цього разу під час інтенсиву я зауважив для себе, що мій бізнес не має особливого позиціонування, тієї унікальної торгової пропозиції, за якою клієнти йшли б саме до нас. Тому зрозумів, що потрібно рухатися в цьому напрямку і шукати те, чим ми зможемо виділятися серед інших., СММ-спеціалістка:Особливо цікаво було послухати про практичні кейси, які Віталій розв‘язував в абсолютно різних сферах. Деякі ідеї перейняла і вже почала втілювати. Наприклад, одній із своїх клієнток — власниці клініки пластичної хірургії — запропонувала запустити систему відгуків. Важливо, щоб така інформація була, це викликає довіру: якщо є багато відгуків, значить цьому закладу можна довіряти.Ще одна ідея, яку використаю в комунікації магазину прикрас — після того, як клієнт отримає посилку, будемо відправляти смс з подякою, це підвищить лояльність., власниця студії «Гарбузик»:Основний висновок після інтенсиву — потрібно більше працювати над впізнаваністю бренду, знайти те, чим би я відрізнялася від інших і навчитися це презентувати. Насправді наша студія має багато фішок, якими ми відрізняємося від інших — тобто ми маємо унікальну торгову пропозицію, а також маємо великий спектр послуг. Про все це потрібно розповідати потенційним клієнтам, використовуючи всі канали комунікації. У нас, наприклад, добре розвинута сторінка в інстаграмі, проте ми втрачаємо клієнтів з інших соцмереж. Також важливо подумати над подачею інформації, врахувати, як клієнтові зручно її отримувати, як краще таргетуватися і налаштувати рекламу., рієлторка:У роботі рієлторів є одна особливість: дуже важко пояснювати людям, чому дорого. Під час інтенсиву я знайшла відразу декілька відповідей, якими буду тепер ділитися з клієнтами. Наприклад: «Найдорожче, що у нас є — це витрачений час, і він не може коштувати дешево». Минули ті часи, коли консультації були безплатними. І люди повинні розуміти, що ми витрачаємо цей свій цінний ресурс, а з іншого боку — економимо їхній час, так само безцінний., власник підприємства із виготовлення флористичної упаковки «Декор Еліс»:З важливого, що записав — до клієнта потрібно звертатися по імені. Ніби і знав це, і свого часу застосовували, маємо підключену ІP-телефонію, тому є всі можливості, але чомусь ця практика загубилася. Віталій ще раз нагадав, наскільки це важливо, і вже вчора після навчання на зборах я наголосив всім, щоб повернути цю практику.Ще одна ідея: на накладні зробити QR-код для відгуків. Під час навчання говорили про важливість відгуків, і я відразу спроектував це на свій бізнес. У нас — інтернет-магазин і клієнт не має можливості прийти в офіс та відсканувати на стіні QR-код, щоб потім залишити відгук. Але кожному клієнту ми видаємо накладну, тому це можна використати і для отримання фідбеку.

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