Збирають підписи за присвоєння посмертно Героя України 21-річному воїну з Волині
Сьогодні, 16:23
На сайті президента зареєстрували петицію із клопотанням про посмертне присвоєння волинському військовослужбовцеві Володимиру Літвінчуку звання Герой України.
Петицію подала Альона Літвінчук.
Вона закликала главу держави присвоїти почесне звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю ЗСУ Володимиру Літвінчуку.
Воїн служив артилеристом у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.
Юнак, якому виповнилося лише 21 рік, загинув при виконанні бойового завдання в місті Бахмут 20 травня 2022 року.
«Володимир був справжнім воїном, патріотом, я пишаюся нашим героєм та його незламністю, також Володимиру Літвінчуку вручили орден за Мужність ІІІ-ступеня. Я вважаю що він заслуговує на найвищу державну нагороду - Герой України», - зазначила Альона Літвінчук.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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Петицію подала Альона Літвінчук.
Вона закликала главу держави присвоїти почесне звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю ЗСУ Володимиру Літвінчуку.
Воїн служив артилеристом у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.
Юнак, якому виповнилося лише 21 рік, загинув при виконанні бойового завдання в місті Бахмут 20 травня 2022 року.
«Володимир був справжнім воїном, патріотом, я пишаюся нашим героєм та його незламністю, також Володимиру Літвінчуку вручили орден за Мужність ІІІ-ступеня. Я вважаю що він заслуговує на найвищу державну нагороду - Герой України», - зазначила Альона Літвінчук.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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