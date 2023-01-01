Збирають підписи за присвоєння посмертно Героя України 21-річному воїну з Волині

На сайті президента зареєстрували петицію із клопотанням проприсвоєння волинському військовослужбовцевізвання Герой України.Петицію подалаВона закликала главу держави присвоїти почесне звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю ЗСУ Володимиру Літвінчуку.Воїн служив артилеристом у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.Юнак, якому виповнилося лише 21 рік, загинув при виконанні бойового завдання в місті Бахмут 20 травня 2022 року.«Володимир був справжнім воїном, патріотом, я пишаюся нашим героєм та його незламністю, також Володимиру Літвінчуку вручили орден за Мужність ІІІ-ступеня. Я вважаю що він заслуговує на найвищу державну нагороду - Герой України», - зазначила Альона Літвінчук.Підтримати петицію можна за цим