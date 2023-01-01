Посмертну нагороду полеглого волинянина отримала родина

загиблого Героя Олександра Стефановського із села Коршів на Волині вручили його орден «За мужність».



Про це у фейсбуці повідомляє Боратинська громада.



Указом Президента України жителя села Коршів Стефановського Олександра Богдановича нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).



Нагороду вручили родині загиблого воїна.



«Герої не вмирають! Вони живі, поки ми їх пам’ятаємо», - зазначили у громаді.



Житель села Коршів Олександр Стефановський 1993 року народження загинув 19 січня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родинііз села Коршів на Волині вручили його орден «За мужність».Про це у фейсбуці повідомляє Боратинська громада.Указом Президента України жителя села Коршів Стефановського Олександра Богдановича нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).Нагороду вручили родині загиблого воїна.«Герої не вмирають! Вони живі, поки ми їх пам’ятаємо», - зазначили у громаді.Житель села Коршів Олександр Стефановський 1993 року народження загинув 19 січня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

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