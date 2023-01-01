Посмертну нагороду полеглого волинянина отримала родина

Посмертну нагороду полеглого волинянина отримала родина
Родині загиблого Героя Олександра Стефановського із села Коршів на Волині вручили його орден «За мужність».

Про це у фейсбуці повідомляє Боратинська громада.

Указом Президента України жителя села Коршів Стефановського Олександра Богдановича нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
Посмертну нагороду полеглого волинянина отримала родина

Нагороду вручили родині загиблого воїна.
Посмертну нагороду полеглого волинянина отримала родина

«Герої не вмирають! Вони живі, поки ми їх пам’ятаємо», - зазначили у громаді.

Житель села Коршів Олександр Стефановський 1993 року народження загинув 19 січня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

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Теги: загиблі, війна
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